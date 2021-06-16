በአፋር ክልል የአርብቶ አደሩን ኑሮ ለመቀየር መንግስት በትኩረት እየሰራ ነው… አቶ አወል አርባ

ሰመራ፤ሰኔ09/2013(ኢዜአ) በአፋር ክልል ያሉትን እምቅ የተፈጥሮ ሃብቶችን አልምቶ የአርብቶ አደሩን ኑሮ ለመቀየር መንግስት በትኩረት እየሰራ መሆኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ ገለጹ።
በክልሉ ከ261 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነቡና የተለያዩ ወረዳዎችን የሚያገናኙ ሰባት የመሸጋገሪያ ድልድዮች ዛሬ ተመርቀው ለአገልግሎት ክፍት ሆነዋል።
በምርቃ ስነ-ስርዓቱ ወቅት ርዕሰ መስተዳደሩ እንደተናገሩት ማናቸውም ልማት ያለመንገድ ሊታሰብ አይችልም።
በተጨማሪም ክልሉ ያሉትን እምቅ የተፈጥሮ ሃብቶችን አልምቶ የአርብቶ አደሩን ኑሮ ለመቀየር የሚረዳ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ሊስፋፋም ሆነ የህብረተሰቡ ተጠቃሚነት ሊረጋገጥ የሚችለው የመንገድ መሠረተ-ልማት ሲዘረጋ ነው ብለዋል።
የመንገድ ማስፋፋት የሁሉም ልማቶች ሁሉ መጀመሪያው ብቻም ሳይሆን ቁልፍ የመንግስት ተልእኮ አካል ጭምር መሆኑንም አስረድተዋል።
የክልሉ መንግስት ለዘርፉ ልማት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ገልጸው፤ ዛሬ የተመረቁት ድልድዮችም መንግስት አስፈላጊውን በጀት በመመደብ ተሰርተው ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲሰጡ መመቻቸታቸውን በማሳያነት ጠቅሰዋል።
የክልሉ መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ ሃላፊ አቶ ጠሃ አህመድ በበኩላቸው፤ አሁን የተገነቡት ድልድዮች በክልሉ በ2002 ዓ.ም ጥሎ የነበረው ከባድ የክረምት ዝናብ ያስከተለው ጎርፍ ከአገልግሎት ውጪ የቆዩ መሆኑንም ተናግረዋል።
ድልድዮቹ ያለውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ከግምት በማስገባት የክልሉ መንግስት በመደበው ከ261ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ እንደገና ተገንብተው ለአገልገሎት መብቃታቸውን ገልጸዋል።
ድልድዮቹን ለመገንባት 900ቀናት የሚፈጅ ቢሆንም የአካባቢው ህብረተሰብና የክልሉ መንግስት ተቀናጅተው በጋራ በመስራታቸው ከዚህ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ማጠናቀቅ መቻሉንም ነው ያስረዱት።
ድልድዮቹ ማናቸውንም ዓይነት ጭነት ማስተናገድ እንዲችሉ የጥራት ደረጃቸውን የጠበቁ መሆኑን ገልጸው፤ በፈንቲ-ረሱ ዞን እዋ ፣ በአውሲ-ረሱ ጭፍራ እና በኸሪ-ረሱ ደግሞ ወረዳዎችን እንደሚያገናኙ አብራርተዋል።
የእዋ ወረዳ ዋና አስዳዳሪ አቶ አወል ሜኤ እንደገለጹት፤ በአካባቢያቸው የተገነባው ድልድይ ወላድ እናቶችና በሌላም የጤና ችግር ምክንያት ህክምና የሚፈልጉ ሰዎችን ያለችግር በቀላሉ ወደ ጤና ተቋማት ለማድረስ የጎላ አስተዋጽኦ ይኖረዋል።
በምረቃው ስነ-ስርዓት የክልሉ፣ የዞንና የወረዳ አመራሮች እንዲሁም የአካባቢው ነዋሪዎች ተገኝተዋል።