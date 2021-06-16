ብልፅግና የአንድነትና ልማት ተምሳሌት ነው – በፓርቲው የአዳማ ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ አመራር

አዳማ፤ ሰኔ 9/2013 (ኢዜአ) ብልፅግና የአንድነት፣ የልማትና የዕድገት ተምሳሌት ነው ሲሉ በፓርቲው የአዳማ ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ሃይሉ ጀልዴ ገለጹ።
የብልፅግና ፓርቲ ዛሬ በአዳማ ከተማ አስተዳደር የምርጫ ቅስቀሳ ማጠቃለያ መረሃ ግብር አካሄዷል።
በመረሃ ግብሩ ወቅት በፓርቲው የአስተዳደሩ ከፍተኛ አመራር እንደተናገሩት፤ ብልፅግና ሕብረ ብሔራዊ አንድነት ፣ እኩልነትና ነፃነትን ለህዝቦች ያጎናፀፈ ፓርቲ ነው።
ወንድማማችነት፣ አብሮነት፣ ፍትህና ዴሞክራሲ ማሰፈን የብልጽግና አማራጮች መሆናቸውን ገልጸዋል ።
አዳማ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች በእኩልነትና ነፃነት የሚኖሩባት ለሁሉም የምትሆን ከተማ ናት ያሉት አቶ ሃይሉ ፤ በፓርቲው አመራር የመጣውን ለውጥ ለማስቀጠል የከተማዋ ህዝብ ድምፁን ለብልፅግና እንዲሰጥ መልዕክት አስተላልፈዋል።
ብልፅግና ከአፍራሽና የህዝቦችን አንድነት ከሚሸረሽረው የአሸባሪው ህወሃት አገዛዝ ህዝቡን ያላቀቀና እውነተኛ ዴሞክራሲን ያጎናፀፈ ፓርቲ ነው ብለዋል።
ኢትዮጵያን፣ ኦሮሚያንና አዳማን ለማበልፀግና ድህነትን ታሪክ ለማድረግ ከመቼውም ጊዜ በላይ የተዘጋጀ ፓርቲ መሆኑንም አብራርተዋል።
ከፓርቲው ደጋፊዎች መካከል አቶ ሁሴን ዑስማኖ በሰጡት አስተያየት፤ ብልጽግና ባለፉት ሶስት ዓመታት ያመጣው ለውጥ በህዝቦች ተስፋን የሰነቀና መነቃቃትን የፈጠረ ተግባር ማከናወኑን ተናግረዋል።
አሁንም ሀገር ከችግር ለሚያላቅቅና ይጠቅመኛል ብዬ ለማስበው ፓርቲ ድምፅ ለመስጠት ቀኑን እየተጠባበቅኩ ነው ብለዋል።
ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ በየደረጃው ካሉ የፀጥታ አካላት ጋር በትብብር እየሰሩ መሆኑንም ገልጸዋል።
በምርጫ ቅስቀሳ ማጠቃለያ መረሃ ግብር ላይ በርካታ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች፣ አባላትና ደጋፊዎች ተገኝተዋል።