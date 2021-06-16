የደቡብ ምዕራብ ህዝቦች የክልልነት ሪፈረንደም ውሳኔ ህዝቦችን ተጠቃሚ የሚያደርግና ህገ መንግስታዊ መብትን ያከበረ ነው -ምሁራን

ሰኔ 9 /2013 (ኢዜአ) የደቡብ ምዕራብ ህዝቦች የክልልነት ጥያቄን ተከትሎ የተሰጠው የሪፈረንደም ውሳኔ ህዝቦችን ተጠቃሚ የሚያደርግና ህገ መንግስታዊ መብትን ያከበረ መሆኑን የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ገለጹ፡፡
የደቡብ ምዕራብ በክልል መደራጀት የሚያስከተለው መልካም አጋጣሚና ተግዳሮቶች በሚል ርዕስ ዛሬ በዩኒቨርሲቲው የፓናል ውይይት ተካሂዷል፡፡
በፓናል ውይይቱ ላይ የተገኙት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አህመድ ሙስጠፋ እንዳሉት አምስት ዞኖችና አንድ ልዩ ወረዳ በአንድ የጋራ ክልላዊ መንግስት ለመመስረት መስማማተቸው የመሰረተ ልማትና የመንግስት አገልግሎቶችን በቅርበት ለማግኘት ያስችላል፡፡
’’ዩኒቨርሲቲያችን የሚመሰረተው የደቡብ ምዕራብ 11ኛው ክልል ካሉት ሁለት ዞኖች ውስጥ የሚገኝ እንደመሆኑ ለዚህ ታሪካዊ ህዝበ ውሳኔ መሳካት ድጋፉን የሚቀጥል ይሆናል’’ ብለዋል።
የዩኒቨርሲቲው የማኅበረሰብ ሳይንስና ሰብአዊነት ኮሌጅ ዲን አቶ ጎሳ አስናቀ በላቸው የክልል ምስረታን ተከትሎ የሚኖሩ መልካም አጋጣሚዎችንና ተግዳሮቶችን ለማሳየት የሚያስችል ዝግጅት በማድረግ ከሁሉም ዞኖች ከተወጣጡ ባለድርሻ አካላት ጋር የውይይት መድረክ መዘጋጀቱን ተናግረዋል።
“መልካም ነገርን ተከትሎ የሚመጡ ችግሮች ስለማይጠፉ ሁኔታውን ተረድቶ ቀድሞ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል ” ብለዋል፡፡
የክልልነት አደረጃጀት በኢትዮጵያ በሚል ርዕስ የመወያያ ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረቡት የዩኒቨርሲቲው የአስተዳደርና ልማት ጥናት ትምህርት ክፍል መምህር ዋሲሁን በዛብህ የደቡብ ምዕራብ ዞኖች ከዚህ ቀደም በነበሩት የመንግስታት ስርዓት በአንድ ተዋቅረው በተለያየ ሲያሜ ሲጠሩ መቆየታቸውን አስታውሰዋል።
” አሁን ላይ በክልል እንዲደራጁ የተላለፈው የሪፈረንደም ውሳኔ ታሪካዊና ህገ መንግስታዊ የህዝብን መብት ያከበረ ነው” ሲሉ ተናግሯል፡፡
እንደ መምህር ዋሲሁን ገለጻ የደቡብ ምዕራብ ህዝቦች በማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ይዘት ተመሳሳይነት ያላቸውና በአብሮነት የተሳሰሩ ናቸው፡፡
ቋንቋና ባህላቸውን ለማዳበር እንዲሁም የተፈጥሮ ሀብታቸውን ተጠቅመው ለመልማት መልካሚ አጋጣሚ የሚፈጥርላቸው መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡
በውይይቱ ከተሳተፉት መካከል የምዕራብ ኦሞ ዞን ዋና አስተዳደሪ አቶ ፋጂዋ ሳፒ ከህዝበ ውሳኔ በኋላ የሚኖሩ ጉዳዮች በጥልቀት በእውቀት መታየት እንዳለባቸው ተናግሯል፡፡
ለተግባራዊነቱ የቦንጋና ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲዎች በጥናት የተደገፈ ስራ በመስራት መደገፍና ማህበራዊ ተሳትፏቸውን በከፍተኛ ሃላፊነት መወጣት እንዳለባቸው ጠይቀዋል፡፡
ከካፋ ዞን በውይይቱ ላይ የተሳተፉት አቶ ወንድሙ መኩሪያ በበኩላቸው “እንደዚህ አይነት ውይይቶች ከዳበሩ ችግሮች ሳይፈጠሩ መፍትሄ ማስቀመጥ ይቻላል” ብለዋል፡፡
“ከህዝበ ውሳኔ በኋላ ሊፈጠሩ የሚችሉ የፍትሃዊነት ጉዳይን በተመለከተ በአሰራር መሰረት ብቻ በእኩል ሁሉም ብሔረሰቦች መዳኘት እንዲችሉ መደረግ ያለበት ጉዳይ ነው ” ሲሉም ተናግረዋል።
በፓናል ውይይቱ ላይ በዋናነት ተግዳሮት ሊሆኑ ይችላሉ ከተባሉት ጉዳዮች መካከል ፍትሃዊ የስልጣን ክፍፍልና የማዕከል ጉዳይ ተነስተዋል፡፡