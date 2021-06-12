ጋ.ህ.ነ.ን. ለህዝቦች እኩልነትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት እንደሚሰራ አስታወቀ

ጋምቤላ ፤ ሰኔ 5/2013(ኢዜአ) የጋምቤላ ህዝቦች ነፃነት ንቅናቄ/ጋ.ህ.ነ.ን./ የክልሉን ህዝቦች አንድነት በማጠናከር ለእኩልነትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት እንደሚሰራ አስታወቀ።
ፓርቲው ዛሬ በጋምቤላ ከተማ የምረጡኝ ቅስቀሳ አካሄዷል።
በስነ-ስርዓቱ ላይ የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ ፒተር አማን ባደረጉት ንግግር፤ ንቅናቄው ለክልሉ ሰላም፣ ለወጣቶች የስራ እድል ፈጠራና ለዜጎች ዴሞክራሲያዊ መብቶች መከበር እንደሚሰራ ገልጸዋል።
የክልሉን ህዝቦች አንድነት በማጠናከር ለእኩልነትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ይሰራል ብለዋል።
ጋ.ህ.ነ.ን. ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ፍፁም ፍህትሃዊ ፣ ዴሞከራሲዊና በህዝብ ተቀባይነት ያለው ሆኖ እንዲጠናቀቅ የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች በትኩረት እንደሚሩም አስታውቀዋል።
አሁን ላይ የህዳሴውን ግድብን በተመለከተ እየታቀጣ ያለውን የውጭ ጣልቃ ገብነት ለመከላከል ፓርቲው የድርሻውን ለመወጣት ዝግጁ መሆኑንም ሊቀመንበሩ ተናግረዋል።