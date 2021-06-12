በሲዳማ ክልል የጸጥታ ችግር ለመፍጠር ሲንቀሳቀሱ የተደረሰባቸው 156 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ

ሐዋሳ፤ ሰኔ 5/2013(ኢዜአ) በሲዳማ ክልል የተለያዩ ወንጀሎችን በመፈጸም አካባቢውን ለማወክ አቅደው ሲንቀሳቀሱ የተደረሰባቸው 156 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታወቀ።
የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ሃላፊ አቶ አለማየሁ ጠሞቴዎስ እንዳሉት ግለሰቦቹ የተያዙት ላለፉት ሶስት ሳምንታት የጸጥታ ሃይሉ ባደረገው ክትትልና ድንገተኛ ፍተሻ በክልሉ የጸጥታ ችግር ለመፍጠር ሲንቀሳቀሱ በመገኘታቸው ነው።
ግለሰቦቹ በክልሉ በተለያዩ አከባቢዎች ሁከት በመፍጠር የምርጫውን ሂደት ለማደናቀፍና አካባቢውን ለመረበሽ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ከእነዚህም ስድስቱ በክልሉ ወንዶ ገነትና አለታ ወንዶ ከተሞች ከሽብርተኛው ሸኔ ተልዕኮ በመቀበል ህዝቡን ለማወክ የተሰማሩ መሆናቸውንም ጠቁመዋል።
በተደጋጋሚ አልባሳትን መቀያየራቸው በፈጠረው ጥርጣሬ የአካባቢው ነዋሪዎችና የጸጥታ ሃይሉ በመተባበር ወንጀሉን ሳይፈጽሙ መያዛቸውን ገልጸው፤ ከግለሰቦቹ ጋር ግንኙነት ያላቸውን አካላት መረጃ የማጣራት ስራ አየተሰራ ነው ብለዋል።
ስድስቱ ግለሰቦች በግል እስከ አስር የተለያዩ አካባቢዎች የነዋሪነት መታወቂያ፣ የባንክ ሂሳብ ደብተሮችና ከተለያዩ ግለሰቦች ጋር ግንኙነት የሚያደርጉበትና የተሰጣቸውን ተልዕኮ የሚያሳይ ማስታወሻ መያዙንም አስታውቀዋል።
“ቀሪዎቹ 150 ተጠርጣሪዎች በሀዋሳ በድምጽ አልባ ስለታማ መሳሪያ በማስፈራራት በመዝረፍና አደገኛ ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ ተጠርጣሪዎች ናቸው” ብለዋል።
የከተማው ማህበረሰብና ጸጥታ ሃይል በቅንጅት ባደረገው ክትትል በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በህግ እየታየ እንደሚገኝም ጠቁመዋል።
ምርጫውንና የለውጥ ጉዞውን በመቃወም ከሽብርተኛ ቡድኖች ተልዕኮ ተቀብለው የሚንቀሳቀሱ ሃይሎችን ለመመከት የጸጥታ ሃይሉና ህብረተሰቡ በተቀናጀ መልኩ እያከናወነ ያለውን ሠላም የማስጠበቅ ስራ እንደሚቀጥል ገልጸዋል።