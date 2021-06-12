ኢትዮ ቴሌኮም በእንጦጦ ፓርክ ፈጣን የኔትወርክ አገልግሎት መስጠት የሚያስችሉ የኔትወርክ ማማዎች አስተዋወቀ።

ሰኔ 5 ቀን 2013 ( ኢዜአ ) ኢትዮ ቴሌኮም በእንጦጦ ፓርክ ፈጣን የኔትወርክ አገልግሎት መስጠት የሚያችሉ አምስት ስማርት ፖል/የኔትወርክ ማማዎች/ አስተዋወቀ።
ስማርት ፖል አስቸጋሪ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥና በደን በተሸፈኑ አካባቢዎች አስተማማኝ የኔትወርክ አገልግሎት እንዲያገኙ የሚያስችል ቴክኖሎጂ ነው።
የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈፃሚ ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ በእንጦጦ ፓርክ በተከናወነው የማስተዋወቅ መርሃ- ግብር ላይ እንዳሉት ቴክኖሎጂው በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ነው።
ስማርት ፖል ህንጻዎችና ደኖች በሚበዙበት እንዲሁም አስቸጋሪ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ባላቸው አካባቢዎች በጠባብ መሬት ላይ መተከል የሚችል ቴክኖሎጂ መሆኑን ገልጸዋል።
በሸገር ፓርክ ተተክሎ ስራ የጀመረውም በቅርቡም በመስቀል አደባባይ የተተከለው ይሄው ስማርት ፖል ቴክኖሎጂ የኔትወርክ መጨናነቅ በሚፈጠርባቸው አካባቢዎች በቀላሉ ችግሩን ለመፍታት ያስችላል ብለዋል።
ቴክኖሎጂው በአስቸጋሪ መልክዓ ምድር በአንድ ሜትር ከ20 የቆዳ ስፋት ላይ የሚተከል ከመሆኑም በላይ ለቱሪዝም ተስማሚ ነው ብለዋል።
እንጦጦ በተፈጥሮ በደን የተሸፈነና ብዙ ህዝብ የማይኖርበት አካባቢ ስለነበር የኔት -ወርክ ችግር እንደነበረበት አስታውሰዋል።
የእንጦጦ ፓርክ ከተሰራ በኋላ የተገልጋዩ ብዛት እየጨመረ በመምጣቱና የኔትወርክ ጥያቄ በመበራከቱ የስማርት ፖል አገልግሎት ለመስጠት ማስገደዱንም ነው ወይዘሪት ፍሬህይወት የገለጹት።
የስማርት ፖሉ የእንጦጦ ተራራ የቱሪዝም ማዕከል መሆኑን ታሳቢ በማድረግ ጥራት ያለው የኔትወርክ አገልግሎት መስጠት የሚያስችል ነው፣ ከደንበኞች መልካም ምላሽ አግኝተናል ብለዋል።
በእንጦጦ ፓርክ የተገጠመው የስማርት ፖል ቴክኖሎጂ የቀጣዩን ለአምስተኛው ትውልድ /5G/ ታሳቢ በማድረግ የተገነባ መሆኑንም ዋና ስራ አስፈፃሚዋ ገልጸዋል።
የኢትዮ ቴሌኮም ደንበኞችን ተቋሙ ዘመኑ ያፈራቸው ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የተገልጋዮችን ፍላጎት ለማርካት የሚሰራ መሆኑን ሊያውቅልን ይገባል ብለዋል።