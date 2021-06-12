በ 2 ነጥብ 6 ቢሊዮን ብር የተገነባው የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት ነገ ይመረቃል

ሰኔ 5 /2013 (ኢዜአ) በ 2 ነጥብ 6 ቢሊዮን ብር የተገነባው የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት በነገው ዕለት ይመረቃል። ፕሮጀክቱ እስከ ማዘጋጃ ቤት የሚዘልቅ የመንገድ ግንባታን ያከተተ መሆኑን ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተገኘው መረጃ ያመለክታል።
በከተማ አስተዳደሩ የትላልቅ ፕሮጀክቶች ሥራ አስኪያጅ ኢንጂነር ሽመልስ እሸቱ ለኢዜአ እንዳሉት፤ ፕሮጀከቱ አንድ ዓመት ሳይሞላው የተጠናቀቀ ነው።
የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክቱ ገጽታው ውብ የሆነና ቴክኖሎጂን የተላበሰ መሆኑን ጠቁመዋል።
እንደ ኢንጂነር ሽመልስ ገለጻ መስቀል አደባባይ ከላይ ከሚታየው ገጽታ ባለፈ በምድር ውስጥ 1 ሺህ 400 ተሽከርካሪዎችን ማስተናገድ የሚችል “ስማርት ፓርኪንግ” መኪና ማቆሚያ አለው።
መኪና ማቆሚያው በቴክኖሎጂ በመታገዝ አቅጣጫዎችን የሚያሳይ እንደሆነ አመልክተዋል።
ከዚህ ባሻገርም ሱቆች፣ መጻዳጃ ቤት እና መታጠቢያ ቤቶችን አካቶ የያዘ መሆኑን ጠቁመው፣ የአደባባዩ የላይኛው ገጽታ ውበቱን የሚያጎሉ መብራቶችና የፖስተር ፖሎች እንዲኖሩት መደረጉን ገልጸዋል።
“ፕሮጀክቱ ከዚህ በፊት ከነበረው በተለየ ሰው ተኮር ሆኖ ተሰርቷል” ያሉት ኢንጂነር ሽመልስ፣ “ቦታው የብሔር ብሔረሰቦች እንዲሁም ሃይማኖታዊ በዓላት የሚከወንበት በመሆኑ በዚህ መልኩ መሰራቱ ጠቀሜታው የጎላ ነው” ብለዋል።
ከዚህ ቀደም አደባባዩ ወጣ ገባና ለአካል ጉዳተኞች ምቹ እንዳልነበር አስታውሰው፣ “በአሁኑ ወቅት ምቹ ሆኖ ተሰርቷል፤ ይህም ፕሮጀክቱ ሰው ተኮር ስለመሆኑ ማሳያ ነው” ሲሉ አክለዋል።
ሥራ አስኪያጁ እንደሚሉት፤ በፕሮጀክቱ ከመስቀል አደባባይ እስከ አዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ያለውን መንገድ ምቹ የማድረግ ሥራም ተካሂዷል።
ፕሮጀክቱ የአዲስ አበባ ከተማን እንደሚመጥን የተናገሩት ኢንጂነር ሽመልስ ከተማዋ የአፍሪካ መቀመጫ በመሆኗ ገጽታዋን ወደተሻለ ደረጃ ከፍ እንደሚያደርገው ነው ያመለከቱት።
ፕሮጀክቱ ያለው ኢኮኖሚያዊ ፋይዳም የላቀ መሆኑንና በተለይ የሥራ ዕድል ፈጠራ ላይ የራሱን አሻራ እንደሚያሳርፍ አመልክተዋል።
በ 2 ነጥብ 6 ቢሊዮን ብር የተገነባው የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት በነገው ዕለት እንደሚመረቅ የጠቀሱት ሥራ አስኪያጁ፣ ወደፊት በምን መልኩ አገልግሎት ይሰጣል የሚለውን የሚመራ ተቋም መቋቋሙንም ገልጸዋል።