ለጌርጌሴኖን የአዕምሮ ሕሙማን መርጃ ማህበር ሶስት ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ ተሰጠ

አዲስ አበባ፤ ሰኔ 5/2013(ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለጌርጌሴኖን የአዕምሮ ሕሙማን መርጃ ማህበር ሶስት ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ ሰጠ።
በቦታው ላይ ለሚገነባው የሕሙማን ማገገሚያ ማዕከል ሕንጻም የመሰረት ድንጋይ ተቀምጧል።
ከተቋቋመ 15 ዓመታትን ያስቆጠረው ማህበሩ በአሁኑ ወቅት ለ450 የአዕምሮ ሕሙማን አረጋዊያንና የአዕምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ሕጻናትን በመርዳት ላይ ይገኛል።
ማህበሩ በዛሬው ዕለት ሽሮ ሜዳ በተለምዶ “ቁስቋም” ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ሶስት ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ ከከተማ አስተዳደሩ በነጻ የተረከበ ሲሆን በስፍራው ለሚገነባው የህሙማን ማገገሚያ ማዕከል ሕንጻም የመሰረት ድንጋይ ተቀምጧል።
የማህበሩ መስራችና ሥራ አስኪያጅ አቶ መለሰ አየለ በዚህ ወቅት እንዳሉት የማዕከሉ ሕንጻ በ2ሺህ 500 ካሬ ሜትር ላይ የሚያርፍ ሲሆን ለግንባታውም 150 ሚሊዮን ብር ወጪ ይደረጋል።
ማዕከሉ ተገንብቶ ሲጠናቀቅ የአዕምሮ ሕሙማኑ ቁጥር አሁን ካለበት 450 ወደ 3ሺህ ለማሳደግ እንደሚያስችልም ተናግረዋል፡፡
አቶ መለሰ እንዳሉት በማዕከሉ አገግመው ወደ ህብረተሰቡ ከተቀላቀሉ የአዕምሮ ሕሙማን መካከል 10ሩ በማዕከሉ ውስጥ ተቀጥረው እየሰሩ ይገኛሉ።
ማዕከሉ የራሱ የገቢ ምንጭ የሌለው በመሆኑ ለማዕከሉ ግንባታ ህብረተሰቡ የተለመደውን ትብብር እንዲያደርግም ጠይቀዋል።
በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ጥራቱ በየነ ሕንጻው ተገንብቶ እስኪያልቅ ድረስ ከተማ አስተዳደሩ ድጋፍ እንደሚያደርግ አረጋግጠዋል፡፡
ህብረተሰቡም የቻለውን ድጋፍ ከማድረግ ባለፈ ሕሙማንን በመጎብኘት፣ ፍቅር በመስጠት እና ከጎናቸው በመቆም የድርሻውን እንዲወጣ ጠይቀዋል፡፡
“ከተማ አስተዳደሩ ከአንድ ወር በፊት በመሬት ያሳለፈውን ውሳኔ መነሻ በማድረግ ከ10 በላይ ለሚሆኑ በጎ አድራጎት ድርጅቶች የመሬት ጥያቄ ምላሽ ሰጥቷል” ብለዋል።
ጌርጌሴኖን የአዕምሮ ሕሙማን መርጃ ማህበር ከተመሰረተበት 1998 ዓ.ም ጀምሮ በርካታ የአዕምሮ ሕሙማን ከጎዳና እና ከሃይማኖት ተቋማት በር ላይ በማንሳት እየደገፈ ይገኛል።
ማህበሩ የራሱ ቦታ ስላልነበረው ላለፉት 15 ዓመታት የድጋፍና እንክብካቤ አገልግሎቱን ሲሰጥ የነበረው በኪራይ ቤት መሆኑ ተገልጿል።
ዛሬ በተካሄደው የቦታ ርክክብ ሥነ-ስርአት ላይ የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች እና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል፡፡