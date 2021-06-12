በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ከ166 ሚሊየን ብር በሚበልጥ ወጪ የተገነቡ የልማት ፕሮጀክቶች ለአገልግሎት በቁ

ሐረር ፤ ሰኔ 05/ 2013(ኢዜአ)
በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ሁለት ከተሞች እና አንድ ወረዳ ከ166 ሚሊየን ብር በሚበልጥ ወጪ የተገነቡ የተለያዩ
የልማት ፕሮጀክቶች ተመርቀው አገልግሎት መስጠት ጀመሩ።
በዞኑ ሐረማያና አወዳይ ከተሞች እንዲሁም በኮንቦልቻ ወረዳ በኬ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ተገንብተው ለአገልግሎት የበቁትን የልማት ፕሮጀክቶቹ ተዘዋውረው የመረቁት የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ዋና አስተዳደሪ አቶ ሁሴን ፈይሶ እና ምክትል አስተዳዳሪው አቶ አያሌው ታከለ ናቸው።
ግንባታቸው ተጠናቆ ለአገልግሎት ከበቁት የልማት ፐሮጀክቶች መካከል የከተማ ውስጥ ለወስጥ የድንጋይ ንጣፍ መንገድ ፣የገበያ አዳራሽ፣ድልድዮች፣፣ተጨማሪ መማርያና የጤና ጣቢያ ክፍሎችና የፍሳሽ መውረጃ ቦይ ይገኙበታል።
የሐረማያ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሙለታ ቡሽራ እንደገለጹት፤ በሐረማያ ከ45 በላይ ነዋሪዎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ 21 የልማት ፕሮጀክቶች ተመርቀው ለአገልግሎት በቅተዋል።
ለአገልግሎት የበቁት የድንጋይ ንጣፍ መንገድ፣የገበያ አዳራሽ፣ተጨማሪ የመማሪያና የጤና አገልግሎት መስጪያ ክፍሎች፣ድልድዮችና ሌሎች የመሰረተ ልማቶች ፕሮጀክቶች መሆናቸውን ተናግረዋል።
በ”ዩ አይ ዲ ፒ ” ድጋፍ እና በመንግስት በተመደበ በጀት የተገነቡት ፕሮጀክቶች በህብረተሰቡ ዘንድ የሚነሱ የልማት ጥያቄዎችን ለመመለስ እንደሚያግዙ ገልጸዋል።የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ በምረቃው ስነ-ስርዓት ባደረጉት ንግግር፤ በዞኑ ህብረተሰብ የሚነሱ የልማት ጥያቄዎችን ለመመለስ በአንድ ነጥብ 2 ቢሊየን ብር ወጪ የተገነቡ 397 የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶች አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውን አስታውቀዋል።
የተገነቡት የልማት ፕሮጀክቶች ከ3 ሚሊየን የሚበልጡ የዞኑ ነዋሪዎችን ተጠቃሚ ለማድረግ መመቻቸታቸውን ተናግረዋል።
የልማት ስራዎቹ በቀጣይም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል።ከሐረማያ ከተማ ነዋሪዎች መካከል አቶ አባዲር አህመድ ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት፤ ከጎርፍ አደጋ እና መገበያያ እጥረት ጋር በተያያዘ የነበረባቸው ችግር አሁን ላይ በተከናወኑት የልማት ስራዎች እንደሚቃለልላቸው ተናግረዋል።ሌላው የከተማዋ ነዋሪ አቶ ኢማም ጅብሪል በበኩላቸው፤ በሐረማያ የአትክልት ምርቶችን አዘጋጅተው ወደ ጅቡቲና ሶማሌ ላንድ ለመላክ የገበያ አዳራሽ ባለመኖሩ አትክልቱ ለብልሽት ይዳረግ ነበር ብለዋል።
በአሁኑ ወቅት የተገነባው የገበያ አዳራሽ ይህን ችግር እንደሚያቃልል ገልጸው፤ የጤና ጣቢያ እና የመንገድ ግንባታ መስፋፋትም ቀደም ሲል በከተማው የነበሩ ችግሮችን ለመፍታት እንደሚያግዙ ተናግረዋል።በፕሮጀክቶቹ የምረቃት ስነ-ስርዓት የዞን፣ ወረዳ እና ከተማ አስተዳደር የስራ ሃላፊዎች፣የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች ተገኝተዋል።