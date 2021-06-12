በአዳማ ከተማ ከ1ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነቡ የልማት ፕሮጀክቶች አገልግሎት መስጠት ጀመሩ

አዳማ፤ ሰኔ 5/2013(ኢዜአ) በአዳማ ከተማ ከ1ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነቡ የመሰረተ ልማት ፕሮጄክቶች ተመርቀው አገልግሎት መስጠት ጀመሩ።
ፕሮጀክቶቹን መርቀው ስራ ያስጀመሩት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በዚሁ ወቅት እንደተናገሩት፤ የለውጥ አመራሩ የህዝቡን የመልማት ጥያቄ በፍጥነት እየመለሰ ይገኛል።
የክልሉ መንግስት የህዝቡን የዘመናት የመሰረተ ልማት ፍላጎት ለማሟላት በሙሉ አቅሙ እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል።
ለዚህም ዛሬ በአዳማ ከተማ የተመረቁት የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ማሳያ መሆናቸወን ጠቅሰው፤ድህነት ታሪክ ለማድረግ መንግስት ከመቼው በላቀ ደረጃ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የአዳማ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሃይሉ ጀልዴ በበኩላቸው፤ በበጀት ዓመቱ በከተማዋ ለመስራት ከታቀዱት 110 ፕሮጀክቶች መካከል 91 ተጠናቀው ለአገልግሎት መብቃታቸውን አስታውቀዋል።
ከ1 ነጥብ 3 ቢሊየን ብር በሚበልጥ ወጪ የተገነቡት 91 የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ለህብረተሰቡ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት የጎላ ሚና አላቸው ብለዋል።
ህብረተሰቡ ከ250 ሚሊዮን ብር በላይ የልማት ተሳትፎ በማድረግ አጋሪነቱን በተግባር ያረጋገጠ ነው ያሉት ከንቲባው፤ በዚህም 20 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች መገንባታቸውን ገልጸዋል።
ከተገነቡት መካከል የጤና ፣ትምህርት፣ የአስፓልት፣ የድንጋይ ንጣፍና ጠጠር መንገድ እንደሚገኙባቸው ጠቅሰዋል።