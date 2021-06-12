የሐሰተኛ መረጃ ሥርጭት የምርጫ ወቅት የአገራት ፈተና ሆኗል- የዘርፉ ባለሙያዎች

አዲስ አበባ፤ ሰኔ 5 /2013 (ኢዜአ) በምርጫ ወቅት አገራትን ከሚፈትኑ ጉዳዮች አንዱ የሐሰተኛ መረጃዎች ሥርጭት እየሆነ መምጣቱን የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ።
በአዋጁ አንቀጽ 5 የሐሰት መረጃን በብሮድካስት፣ በህትመት ወይም በማህበራዊ ሚዲያ በጽሑፍ፣ በምስል፣ በድምጽ ወይም በቪዲዮ ማሠራጨት የተከለከለ መሆኑን ይደነግጋል።
በኢትዮጵያ ባለፉት ሦስት ዓመታት የተጀመረውን ለውጥ ተከትሎ የሐሰተኛ መረጃ ሥርጭትና የጥላቻ ንግግር እየተበራከተ መምጣቱን ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉት የዘርፉ ባለሙያዎች ገልጸዋል።
እንደ ባለሙያዎቹ ገለጻ የፖለቲካና የኢኮኖሚ የበላይነትን ለመፍጠር ፉክክር ባለበት ዓለም የሐሰተኛ መረጃና የጥላቻ ንግግርን ማጥፋት የማይታሰብ ነው።
በኢትዮጵያም መገናኛ ብዙኃን የነበራቸው ጉራማይሌ አሠራር፣ የተዘበራረቀ የፖለቲካ መዋቅር፣ እንዲሁም ያልዳበረ የንባብ ልምድ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ለበጎ ተግባር ብቻ ጥቅም ላይ እንዳይውሉ አድርጓል።
በተለይም የምርጫ ወቅትን ተከትሎ ሐሰተኛ መረጃዎች በስፋት መሠራጨታቸው የተለመደ መሆኑን ነው ባለሙያዎቹ ያነሱት።
የአሃዱ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ዋና ሥራ አስኪያጅ ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ ሶሻል ሚዲያው አለም እየተጠቀመበት ያለው ለዕድገት ለብዕጽግና መሆኑን ገልጸው፤ “ሰዎች በሐሰት ይወነጀላሉ፤ሐሰተኛ ዜናዎች እየተሰራጩ፤ ክብርም ነክ ናቸው” ብለዋል፡፡
አክለውም እኛ ጋር ደግሞ በተቃራኒው ለመጋጨት ለመጋደል ከተማ ለማቃጠል መንገድ ለመዝጋት እንዲህ አይነት ነገሮችን ነው የሚጠቀሙበት ሲሉ ጠቁመዋል፡፡
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ተግባቦት ትምህርት ክፍል መምህርት ዶክተር አጋረደች ጀማነህ በበኩላቸው በማህበራዊ ሚዲያው ያልሆኑና የተዛቡ ዜናዎች እንደሚሰራጩበት ተናግረዋል፡፡
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ተግባቦት ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ሙላቱ ዓለማየሁየጥላቻ ንግግሮችና ሀሰተኛ ዘገባዎች ሁልጊዜም በኮምፒቲሽን ውስጥ የሚመጡ መሆናቸውን ገልጸው፤ በፉክክር ዓለም እንደሚኖር ተናግረዋል፡፡
በጥላቻ ንግግር አዋጁ አንቀጽ 5 የሐሰተኛ መረጃ የተሠራጨው ከ5 ሺህ በላይ ተከታይ ባለው የማህበራዊ ሚዲያ ገጽ ከሆነ ወይም በብሮድካስት አገልግሎት ወይም በየጊዜው በሚወጣ የህትመት ውጤት ከሆነ ሦስት ዓመት በሚደርስ በቀላል እሥራት ወይም ከብር 100,000 ያልበለጠ መቀጮ እንደሚቀጣ ያስቀምጣል።
ይሁንና ቅጣቱ ዝቅተኛ ከመሆን ባለፈ ህጉ ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ የሚተገበር መሆኑ ችግሩን አስቀድሞ መከላከል እንዳይቻል ማድረጉን ባለሙያዎች ይተቻሉ።
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ተግባቦት ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ሙላቱ ዓለማየሁ እንደሚሉት “በዚህ ጥፋት የተጠረጠረ ሰው የሚቀጠው 100 ሺህ ብር ነው፤ የሚቀጣው አንድ ሰው ወይንም መጠነኛ ቅጣት ነው የሚደርስበት እሥራት የሚለው ማለት ነው” አንድ ሰው የጥላቻና የሐሰተኛ ንግግር ተናግሮ ከሚደርሰው ጥፋት እና ከሚቀጣው አንጻር ሲነጻጸር የሚደርሰው ጥፋት ከፍተኛ ነው፤ ስለዚህ ሪስኩ ቢወስድ አንድ ሰው ለዓላማው ያን ያህን የሚጎዳ አይደለም ማለት ነው’’ ብለዋል፡፡
በጠቅላይ ዐቃቤ ህግ የህግ ማርቀቅና ማጠቃለል ዳይሬክቶሬት ዐቃቤ ህግ አቶ ሰለሞን ጌታቸው በዚህ ሐሳብ አይስማሙም።
እርሳቸው እንደሚሉት ከጥላቻ ንግግር አዋጁ በፊት የወጡ ህጎች ችግሩን አስቀድሞ መከላከል ይችላሉ በሚል የወጡ ናቸው።
ይሁንና እነዚህን ህጎች ተላልፎ የሚገኝ ግን በዚህ አዋጅ ተጠያቂ ይሆናል።እንደ አቶ ሰለሞን ገለጻ፣ድርጊቱን የፈጸመው ግለሰብ ወይም ቡድን ሐሰተኛ መረጃ በማሠራጨት ብቻ ሳይሆን ባሠራጨው መረጃ ምክንያት የደረሱ ጉዳቶችን ታሳቢ ያደረገ ቅጣት ይቀጣል።
እንደ ባለሙያዎቹ ገለጻ፣ የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃዎች በተለይም እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ታዳጊ አገሮች ሊያደርስ የሚችለው ኪሳራ ከፍተኛ ነው።
ችግሩን ማጥፋት የማይቻል ቢሆንም የህብረተሰቡን ግንዛቤ በማሳደግና ትክክለኛ መረጃዎችን በፍጥነት ተደራሽ በማድረግ መቀነስ እንደሚቻል ተናግረዋል።ህብረተሰቡም በማህበራዊ ትስስር ገጾች የሚለቀቁ መረጃዎችን አጣርቶና አረጋግጦ መጠቀም እንዳለበትም እንዲሁ።
ሐሰተኛ መረጃና የጥላቻ ንግግር ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ጠንቅ መሆኑን በመገንዘብ ህግ ካወጡ አገሮች መካከል ፈረንሣይ፣ ጀርመንና ኬንያ ይጠቀሳሉ።
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፓርላማ ላይ ያደረጉትን ንግግር በማቀናበር በቅርቡ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ሐሰተኛ የድምጽ መረጃ መሠራጨቱ ይታወሳል።