በትግራይ የሰቆጣ ቃል ኪዳን ፕሮግራም የ10 ወራት የሥራ አፈጻጸም ተገመገመ

ሰኔ 4/2013 (ኢዜአ) በትግራይ ክልል የሰቆጣ ቃል ኪዳን ፕሮግራም የ10 ወራት የሥራ አፈጻጸም ተገመገመ።
በግምገማው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አብርሃም በላይን ጨምሮ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል፡፡
በግምገማውም የሰቆጣ ቃል ኪዳን የ10 ወራት የሥራ አፈጻጸም፣ ድክመትና ጥንካሬው ላይ ውይይት ተካሂዶበታል፡፡
በዚሁ ወቅት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ሥራ አስፈጻሚ ዶክተር አብርሃም በላይ በክልሉ የሰቆጣ ቃል ኪዳን በጀት አጠቃቀም 92 በመቶ መሆኑን ገልጸው አፈጻጸሙ ተዓማኒ እንዲሆን በፋይናንስ ሥርዓቱ መሰረት ማወራረድ ያስፈልጋል ብለዋል፡፡
ለዚህም የዘርፍ መሥሪያ ቤቶች ተጠናክረውና ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ መሥራት አለባቸው ሲሉ ነው ያሳሰቡት፡፡
ዘርፎቹ እስካሁን በሰቆጣ ቃል ኪዳን በጀት ያከናወኗቸውን ዝርዝር ሥራዎች ለፌዴራል መንግሥት እንዲያቀርቡና በቀሪ ወራቶችም የሚሰሩ ተግባሮች ውጤታማ እንዲሆኑ በተለመደው መልኩ ተግባራቸውን ማከናወን ይኖርባቸዋል ብለዋል፡፡
ዋና ሥራ አስፈጻሚው የሰቆጣ ቃል ኪዳን የ2014 በጀት ዓመት ዝርዝር እቅድ እንዲዘጋጅ አቅጣጫ መስጠታቸውን ኢዜአ ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ያገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡
ኢትዮጵያ በሰቆጣ ቃል ኪዳን በመታገዝ የህጻናትንና የነፍሰጡር እናቶችን አመጋገብ በማሻሻል ስኬቶች ማስመዝገቧ ይታወቃል፡፡
የሰቆጣ ቃል ኪዳን ፕሮግራም በእናቶችና ህጻናት አመጋገብ ዙሪያ እውቀት እና አመለካከትን ለማሻሻል የሚያስችሉ እንዲሁም ሌሎች ከዚህ ጋር የተያያዙ ሥራዎች የሚከናወኑበት መሆኑ ይታወቃል፡፡