በኦሮሚያ ክልል የህዝቡን የልማት ጥያቄ ለመመለስ መንግስት በትኩረት እየሰራ መሆኑ ተገለጸ

ጎባ ፤ ሰኔ 04/2013 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል የህዝቡን የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችን ደረጃ በደረጃ ለመመለስ መንግስት በትኩረት እየሰራ መሆኑ ተገለጸ።
በባሌ ዞን መደ ወላቡና ደሎ መና ወረዳዎች ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነቡ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ተቋማት የክልሉና የዞን አመራሮች በተገኙበት ተመርቀዋል።
በመደ ወላቡ ወረዳ በተካሄደ የምረቃ ስነ- ስርዓት ላይ የተገኙት የኦሮሚያ ክልል የሴቶች፣ህጻናትና ወጣቶች ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሰአዳ ኡስማን ባደረጉት ንግግር “መንግስት ህዝቡን ወደ ብልጽግና ለማሻገር የያዘውን እቅድ ለማሳካት ሰፋፊ ስራዎች ተሰርተዋል” ብለዋል፡፡
ከመሃል ሀገር ርቀው የሚገኙ የአርብቶ አደር ልጆች በአካባቢያቸው የትምህርት እድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ በክልሉ ደረጃ 100 የሚሆኑ ደረጃቸውን የጠበቁ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ግንባታ ለትምህርት ሴክተር የተሰጠው ትኩረት ማሳያዎ መሆናቸውን ጠቅሰዋል፡፡
የጤናና የመንገድ አገልግሎትን ለሁሉም ተደራሽ ለማድረግ እንዲሁ።
ወይዘሮ ሰአዳ እንዳሉት፤ የክልሉ መንግስት የህብረተሰቡን ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ ለመመለስ ከምንጊዜውም በላይ በትኩረት እየሰራ ነው፡፡
በባሌ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ ተገንብተው እየተመረቁ የሚገኙ መሰረተ ልማት ተቋማት የጥረቱ አካል እንደሆነ ገልጸው፤ መንግስት የህብረተሰቡን ህይወት ለመለወጥ የሚያደርገው ጥረት እንዲሳካ የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት መጠበቅ እንዳለበት መልዕክት አስተላፈዋል፡፡
የባሌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዱልሀኪም አልይ በበኩላቸው “በዞኑ የለውጥ መንግስት በሰጠው ትኩረት ከ1 ነጥብ 7 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ 139 የመሰረተ ልማት ተቋማት ተገንብተው በዙር እየተመረቁ ይገኛሉ” ብለዋል፡፡
በተለይ በአርብቶ አደር ወረዳዎች ውስጥ ተሰርተው ለአገልግሎት የበቁት የልማት ፕሮጄክቶች ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ከማድረጋቸውም በሻገር ህብረተሰቡ የተረጋጋ ህይወት እንዲመራ እንደሚያገዝ ተናግረዋል፡፡
በቅርቡ የሚካሄደው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ከህብረተሰቡ ትልቅ ስራ እንደሚጠበቅ ጠቁመው፤ የተጀመረው የለውጥ እንቅስቃሴ እንዲቀጥል ህዝቡ የአካባቢውን ሰላም በመጠበቅ በምርጫው የሚበጀውን ፓርቲ ለመምረጥ ከወዲሁ መዘጋጀት እንዳለበት ተናግረዋል።
የፕሮጀክቶቹ ምረቃ መንግስት ለህዝቡ የገባውን ቃል ጊዜውን ጠብቆ እንደሚመልስ ማሳያዎች ናቸው ያሉት ደግሞ የመደ ወላቡ ወረዳ ነዋሪው ሼህ ሀሰን አብደላ ናቸው፡፡
በወረዳዎቹ ግንባታቸው የተጠናቀቁ የዋሬ የኢፈ ቦሩ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ጨምሮ ሰባት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ የደሎ መና ወረዳ የጎምጎማ-ናኒገ ዴራ 20 ኪሎ ሜትር የገጠር መንገድ፣ የወጣቶች መዝናኛ ማዕከል ከተመረቁት ውስጥ ይገኙበታል፡፡