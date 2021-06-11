ለቆላማ አካባቢዎች ድጋፍ የሚውሉ 58 ተሽከርካሪዎች ለስድስት ክልሎች ተከፋፈሉ

ሰኔ 4 /2013 (ኢዜአ) የሰላም ሚኒስቴር ለቆላማ አካባቢዎች ማህበረሰብ ድጋፍ የሚውሉ 58 ተሽከርካሪዎችን ለስድስት ክልሎች አከፋፈለ።
የተሽከርካሪዎቹ ድጋፍ የተደረገው ለሶማሌ፣ ኦሮሚያ፣ አፋር፣ ደቡብ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝና ጋምቤላ ክልሎች መሆኑን ሰላም ሚኒስቴር አስታውቋል።
ከ182 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው ተሽከርካሪዎቹ ለ58 ወረዳዎች እንደሚከፋፈሉ ተጠቁሟል።
በሰላም ሚኒስቴር የቆላማ አካባቢዎች የኑሮ ማሻሻያ ፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ ሰኢድ ኡመር ፕሮጀክቱ በ100 ወረዳዎች ላይ ተግባራዊ እየሆነ መሆኑን ገልጸዋል።
ከዚህ ቀደም ከ100 ወረዳዎቹ መካከል ለ42 ወረዳዎች የተሽከርካሪ ድጋፍ እንደተደረገ አስታውሰው፤ ፕሮጀክቱ ለሚተገበርባቸው 100 ወረዳዎች ቀደም ብሎ 200 ሞተር ሳይክሎች ድጋፍ መደረጉን አስረድተዋል።
ድጋፉ በቆላማ አካባቢ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ የሚሰሩ ስራዎች በትራንስፖርት ችግር ምክንያት እንዳይስተጓጎሉ እንደሚያደርግ ገልጸዋል።
ሁለተኛ ዓመቱን የያዘውና ለስድስት ዓመት የሚካሄደው የቆላማ አካባቢዎች የኑሮ ማሻሻያ ፕሮጀክት 451 ሚሊዮን ዶላር ተመድቦለታል።
ከዚህም መካከል 350 ሚሊዮን ዶላሩ ከዓለም ባንክ እንዲሁም 90 ሚሊዮን ዶላሩ ከዓለም አቀፉ የግብርና ልማት ፈንድ (ኢፋድ) የተገኘ ነው።
ቀሪው 11 ሚሊዮን ዶላር ደግሞ ከህብረተሰቡ በአይነትና በገንዘብ መዋጮ የተሰበሰበ መሆኑ ተጠቁሟል።