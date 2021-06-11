የህደሴው ግድብ የኢትዮጵያን ዘላቂ ጥቅም እንዲያረጋግጥ የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ ሊጠናከር ይገባል- ዶ/ር አረጋዊ በርሄ

ጎንደር ሰኔ 4/2013 (ኢዜአ ) ‘የታላቁ የህዳሴ ግድብ የኢትዮጵያን ዘላቂ ጥቅም እንዲያረጋግጥ ሀገራዊው የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ሲሉ የህዳሴው ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ጥሪ አቀረቡ፡፡
9ኛው ሀገር አቀፍ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጉባኤ ምክንያት በማድረግ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ዛሬ ተካሂዷል፡፡
ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር አረጋዊ በርሄ በችግኝ ተከላ ስነ-ስርአቱ ላይ እንዳሉት ግድቡ ሊሰጥ የሚችለውን ዘላቂ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ለማረጋገጥና የአካባቢውን የአየር ንብረት ለመጠበቅ የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃና ልማትን በላቀ ትኩረት መስራት የግድ ነው።
ከተራሮችና ሀይቆች የሚፈሱ የአባይ ገባር ወንዞች አመቱን ሙሉ የውሃ ፍሰታቸው እንዳይዛባ ችግኞችን በመትከልና በመከባከብ የአካባቢውን ስነ-ምህዳር ለመጠበቅ እንደ ሀገር የተጀመረው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን ማስቀጠል እንደሚገባ ተናግረዋል።
የህዳሴው ግድብን ከደለል ሙሌት በመታደግ ለኢትዮጵያ ዘላቂ ጥቅም እንዲሰጥ ለማስቻል ሀገራዊ የችግኝ ተከላ መርሀ ግብሩን አጠናክሮ ማስቀጠል እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
”ችግኝ መትከል ብቻ ሳይሆን ተንከባክቦና ጠብቆ ለውጤት ማብቃት ይገባል” ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎቻችንም ግድቡን በደለል ከመሞላት ስጋት በመታደግ ህልውናውን ለማስቀጠል የሚያስችሉ ናቸው” ብለዋል።
ከእናቶች መቀነትና ከልጆች ጉሮሮ ተዋጥቶ በተሰባሰበ ገንዘብ የተገነባው ታላቁ የህዳሴው ግድብ የህልውናችንና የሉአላዊነታችን መገለጫ ምሰሶ እንደሆነም ተናግረዋል።
የሀገራችንን የወደፊት እድገትና ልማት ለማፋጠን ጉልህ አስተዋጽኦ የሚኖረው የህዳሴ ግድብ አሁን ላይ ህንባታው 80 በመቶ መድረሱን ዶክተር አረጋዊ አብራርተዋል፡፡
”ቀሪውን 20 በመቶ ለማጠናቀቅ ኢትዮጵያውን ዛሬም እንደትናንቱ በህብረትና በአንድነት ለህዳሴው ግድብ የሚያደርጉትን ድጋፍና አስተዋጽኦ አጠናክረው እንዲቀጥሉ” አሳስበዋል፡፡
“የኢትዮጵያን ማደግና መለወጥ የማይሹ የውጪ ሃይሎች የእጅ አዙር ቅኝ ግዛት ፍላጎታቸውን በላያችን ላይ ለመጫን በህዳሴው ግድብ ላይ የሚያሳድሩት ተጽእኖ አንዱ ማሳያ ነው” ሲሉ ዶክተር አረጋዊ አመልክተዋል፡፡
የጎንደር ዩንቨርሲቲ ፕሬዘዳንት ዶክተር አስራት አፀደወይን በበኩላቸው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን ለማሳካት የዩኒቨርሲቲው ማህብረሰብ አባላት ለሶስተኛ ጊዜ በችግኝ ተከላ ዘመቻ እየተሳተፉ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የህዳሴው ግድብ የአረንጓዴ ኢኮኖሚ መገለጫ በመሆኑ የግድቡን ህልውና ለማስጠበቅ እንደ ሀገር የተጀመሩ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና ልማት ስራዎች ሊጠናከሩ እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡
በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ላይ ከመላ ሀገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ ምሁራን ጨምሮ የፌደራልና የክልል የመንግስት ተቋማት አመራሮች ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
በህዳሴው ግድብና በዓለም አቀፍ የውሃ ህጎች ላይ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ለሁለት ቀን ሲመክር የቆየው ሀገር አቀፉ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጉባኤም በዛሬው እለት ተጠናቋል።