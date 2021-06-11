ኢትዮጵያዊያን የሀገራችንን ህልውና ለማስቀጠል በጋራ ልንቆም ይገባል- አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ

አርባ ምንጭ ሰኔ 4/2013 (ኢዜአ) “ኢትዮጵያውያን የውስጥና የውጭ ሀይሎች ጫናን በመመከት የሀገራችንን ህልውና ለማስቀጠል በጋራ ልንቆም ይገባል ” ሲሉ የኢፌድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ ታገሠ ጫፎ አስታወቁ ።
አፈ ጉባኤው ዛሬ በአርባምንጭ ከተማ ተገኝተው ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ተወያይተዋል ።
አቶ ታገሰ ጫፎ በወቅቱ እንዳሉት የሀገርን ሰላምና ልማትን ማስቀጠል የፓርቲ ጉዳይ ሳይሆን የህልውና ጉዳይ በመሆኑ ህዝቡ ከመንግስት ጎን ሊቆም ይገባል፡፡
ባለፉት 27 ዓመታት የሀገሪቱ ኢኮኖሚና የፀጥታው ሃይል በተወሰኑ ቡድኖች እጅ በመዉደቁ ፍትሃዊ የሀብት ተጠቃሚነት ማረጋገጥ አለመቻሉን ገልጸዋል፡፡
ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎም የህወሃት ቡድን የህዝብን ደህንነት አደጋ ላይ ለመጣል ከፍተኛ ሴራ ሲሸርብ መቆየቱ አመልክተዋል፡፡
የህዝብ ሰላምና ልማት ለድርድር የሚቀርብ ባለመሆኑ መንግስት የህዝቡን ደህንነትና ብልጽግናን ለማረጋገጥ ጠንካራ ስራ ሲሠራ መቆቱን አብራርተዋል፡፡
በአሁኑ ሰዓት 6ኛውን ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለማጠናቀቅና የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር ዉሃ ሙሌት ለማሳካት መንግስት በቁርጠኝነት እየሠራ እንደሚገኝ አስገንዝበዋል፡፡
የህወሃት ቡድን፣ግብፅ፣ሱዳን፣አሜሪካና የአዉሮፓ ህብረት ብሔራዊ አጀንዳችንን በማደናቀፍ በኢትዮጵያ ደካማ መንግስትና ህዝብ ለመፍጠር የሚያደርጉትን ሴራ ለማክሸፍ ህዝቡ በንቃትና በአንድነት እንዲሳተፍ ጥሪ አቅርበዋል።