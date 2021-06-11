ቢሮው ባለፉት 11 ወራት ከ39 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን አስታወቀ

ሰኔ 4/2013 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ቢሮ ባለፉት 11 ወራት ከ39 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን አስታወቀ፡፡
ቢሮው በመዲናዋ በሚገኙ 16 ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ ሠራተኞች እውቅና እና የምስክር ወረቀት ሰጥቷል፡፡
የቢሮ ኃላፊ አቶ ሙሉጌታ ተፈራ ባለፉት 11 ወራት ከ39 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን ተናግረዋል፡፡
በዚህም የዕቅዱን 92 በመቶ ማከናወን ተችሏል ነው ያሉት፡፡
የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ የቻለው ቢሮው የተለያዩ የሪፎርም ሥራዎች በመስራቱና ሠራተኛው የሚጠበቅበትን ኃላፊነት በመወጣቱ ነው ብለዋል፡፡
የቢሮ አሰራሮችን የማዘመን፣ ግብር ከፋዮች መክፈል የሚገባቸውን ግብር እንዲከፍሉ የማስተማርና የግንዛቤ ፈጠራ ሥራ መሰራቱን ተናግረዋል፡፡
ሠራተኛው በሰራው ልክ እውቅና መስጠት ለቀጣይ የሚያበረታታ መሆኑን በማመን እውቅና መሰጠቱን ገልፀዋል ፡፡
በበጀት ዓመቱ ከ42 ቢሊዮን ብር በላይ ለመሰብሰብ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑንም አቶ ሙሉጌታ ተናግረዋል፡፡
በአዲስ አበባ ከተማ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግሥት አገልግሎት ሰጭ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ጃንጥራር አባይ በበኩላቸው፤ የአገር ልማትና እድገት የሚወሰነው በሚሰበሰበው ግብር በመሆኑ ግብር ከፋዮች በኃላፊነትና በታማኝነት መክፈል አለባቸው ብለዋል፡፡
ያለደረሰኝ ግብይት የሚፈጽሙ ነጋዴዎች ህገ-ወጥ ተግባር መሆኑን ተረድተው ከተማቸውና አገራቸው የምትጠብቀውን ግብር መክፈል እንደሚገባቸው አስገንዝበዋል፡፡
በዓለም አቀፍና በኢትዮጵያ የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ በመቋቋም የተሻለ ግብር መሰብሰቡ የሚበረታታ እንደሆነ ገልጸው ፤ በቀጣይም ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባው አሳስበዋል፡፡
የአዲስ አበባ ከተማ ዋና አፈ-ጉባኤ ወይዘሮ ዘርፈሸዋል ንጉሴ በከተማዋ ፕሮጀክቶችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ማጠናቀቅ የተቻለው የተሻለ ገቢ መሰብሰብ በመቻሉ ነው ብለዋል፡፡
ስድስተኛው ጠቅላላ አገራዊ ምርጫ ሰላማዊና ተአማኒነት ያለው እንዲሆን ለደንበኞች ተገቢ አገልግሎት መስጠት እንደሚገባም ገልጸዋል፡፡
የላቀ ውጤት ያስመዘገቡ ሠራተኞች የተሰጣቸው እውቅና የሚያበረታታ እንደሆነ በመግለጽ፤ በቀጣይም የተሻለ ሥራ ለመስራት ይበልጥ እንደሚያነሳሳቸው ተናግረዋል፡፡