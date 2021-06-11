ዩኒቨርሲቲዎች ለማህበረሰቡ የቴክኖሎጂ ሽግግር ላይ አተኩረው ሊሰሩ ይገባል- አቶ ገዱ አንዳርጋቸው

ደብረ ብርሃን፤ ሰኔ 4/2013 (ኢዜአ) ዩኒቨርሲቲዎች ከመማር ማስተማር ስራቸው ባለፈ ችግር ፈቺ ጥናትና ምርምሮችን በማካሄድ ለማህበረሰቡ የቴክኖሎጂ ሽግግር ላይ አተኩረው ሊሰሩ እንደሚገባ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ተናገሩ።
በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ እየተከናወኑ ያሉ የምርምርና ልማት ፕሮጀክቶች ትውውቅ እንዲሁም የዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ትስስር ላይ ያተኮረ አውደ ጥናት ዛሬ ተካሄዷል።
በአውደ ጥናቱ መድረኩ የተገኙት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው እንዳሉት፤ ዩኒቨርሲቲዎች ለሀገር ዘላቂ እድገት አሻጋሪ ጥናትና ምርምር በማካሄድ ተጠቃሚ ማድረግ ይኖርባቸዋል።
በዚህም ለማህበረሰቡ የቴክኖሎጂ ሽግግር ላይ አተኩረው ሊሰሩ እንደሚገባ ተናግረዋል።
የደብረ ብርሃን ከተማ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት ጋር ተያይዞ የመጣውን የማህበረሰብ ለውጥና ክህሎት ፍለጋ ዩኒቨርሲቲው ዘመኑ የሚጠይቀውን ምርምር በማድረግ የተጀመራቸው ስራዎችን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም አመልክተዋል።
ዩኒቨርሲቲው የደብረ ብርሃን ከተማን አዲስ ማስተር ፕላን አጥንቶ ከተማዋን ፅዱና ተወዳዳሪ እንድትሆን ለጀመረው ስራ ህብረተሰቡ ከጎኑ ሆኖ እንዲያግዝም መልዕክት አስተላልፈዋል።
የደብረ ብርሀን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ንጉስ ታደሰ በበኩላቸው፤ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ዋና ተልዕኮ ጥራት ያለው መማር ማስተማር፣ጥናትና ምርምር፣ እንዲሁም የማህበረሰብ አገልግሎት ናቸው ብለዋል።
ዩኒቨርሲቲው እነዚህ ተልዕኮዎች ለማሳካት ጥረት እያደረገ መሆኑን ገልጸው፤ እስካሁንም የተቋማትና የኢንዱስትሪ ትስስር ተግዳሮቶቹን የሚለይ የወደፊት አቅጣጫዎችን አዘጋጅቶ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በኢንዱስትሪ ትስስር ዙሪያ ጅምር ስራዎች ያሉ ቢሆንም እስካሁን የተሰራው አመርቂ ነው ተብሎ የሚወሰድ እንዳልሆነ አስረድተዋል።
በአውደ ጥናቱ ላይ ከተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች፣ ከዞንና ከተማ አስተዳደሩ የተውጣጡ አመራሮችና ባለድርሻ አካላት የተሳተፉ ሲሆን ጥናታዊ ጽሁፎች በምሁራን ቀርበው ውይይት እንደተደረገባቸውም ኢዜአ ከደብረብርሃን ዘግቧል።