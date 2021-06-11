በባቢሌ ከ40 ሚሊየን ብር በሚበልጥ ወጪ የተገነቡ የልማት ፕሮጀክቶች ለአገልግሎት በቁ

ሐረር ፤ ሰኔ 04 ቀን 2013 (ኢዜአ) በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ባቢሌ ከተማ ከ40 ሚሊየን ብር በሚበልጥ ወጪ የተገነቡ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ተመርቀው አገልግሎት መስጠት ጀመሩ።
በምረቃው ስነ-ስርዓት የከተማዋ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አብዱሰላም ሀሰን በተለይ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ በባቢሌ ህዝብን ተጠቃሚ የሚያደርጉ 20 የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ግንባታቸው ተጠናቆ ለአገልግሎት በቅተዋል።
ከተገነቡት ፕሮጀክቶች መካከል 2 ነጥብ 5 ኪሎ ሜትር የውስጥ ለውስጥ የድንጋይ ንጣፍ መንገድ፣8 ነጥብ 5 ኪሎ ሜትር ጥርጊያ መንገድ እና 2 ኪሎ ሜትር የጎርፍ መውረጃ ቦይ ይገኙበታል።
እንዲሁም የወጣቶች ቤተ መጽሃፍት፣ ተጨማሪ የመማርያ ክፍሎች፣የስራ ዕድል የሚፈጥሩ ሼዶችና ሌሎችም የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ተጠናቀው አገልገሎት መስጠት መጀመራቸውን ገልጸዋል።
በፕሮጀክቶቹ ግንባታ ሂደት ከ1ሺህ 600 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል ተጠቃሚ መሆናቸውን ጠቅሰው ከ65ሺህ በላይ የከተማዋ ነዋሪዎች ደግሞ አገልግሎቱን እንዲያገኙ እንደተመቻቸላቸው አስረድተዋል።
ይህም በከተማው ነዋሪዎች ይነሱ የነበሩ የልማት ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት የሚያግዝ መሆኑን ተናግረዋል።
ፕሮጀክቶቹን መርቀው ስራ ያስጀመሩት የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሁሴን ፈይሶ ባደረጉት ንግግር፤ የልማት ፕሮጀክቶቹ ግንባታ መጠናቀቅ መንግስት የህዝቡን የልማት ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ምን ያህል ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ ማሳያዎች ናቸው ብለዋል።
በተለይ ባለፉት ዓመታት በህዝቡ ዘንድ ከመልካም አስተዳደር ጋር ተያይዞ ይነሱ የነበሩ ችግሮች መቃለላቸውና በቀጣይም ተጠናክሮ እንደሚቀጥሉ አመልክተዋል።
ህብረተሰቡም ከመንግሰት ጎን በመሆን በሰላም፣መልካም አስተዳደርና ልማት የሚያከናውነውን ስራዎች አጠናክሮ እንዲቀጥል መልዕክት አስተላልፈዋል።
ከባቢሌ ከተማ ነዋሪዎች መካከል ወጣት ፊልሰን አህመድ በሰጠችው አስተያየት፤ የተገነባው ቤተ መጽሃፍት ወጣቱ ከአልባሌ ስፍራ እራሱን በማራቅ እውቀት እንዲያገኝ እንደሚያግዝ ገልጻለች።
የመንገዶቹም መገንባት በተለይ ከተማዋን ከገጠር አካባቢዎች ጋር በማገናኘት ጠቀሜታው የጎላ ነው ብላለች።
ባለፉት ሶስት ዓመታት የተገነቡት የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች የህዝቡን የልማት ጥያቄዎች ለመመለስ የሚያግዙ መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ ሌላው የከተማዋ ነዋሪ አቶ ጀማል አህመድ ናቸው።
በልማት ፕሮጀክቶቹ ምረቃ ስነ-ስርዓት የዞን፣ወረዳና ከተማ አስተዳደር አመራሮች፣የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣አባ ገዳዎች፣ወጣቶችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ተገኝተዋል።