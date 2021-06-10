በመቀሌ ከተማ ዙሪያ 405 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገበት የኤሌክትሪክ ፕሮጀክት ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ጀመረ

አዲስ አበባ፤ ሰኔ 03 ቀን 2013 (ኢዜአ) በትግራይ ክልል በመቀሌ ከተማ ዙሪያ 405 ሚሊየን ብር ወጪ የተደረገበት የኤሌክትሪክ ፕሮጀክት በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳዳር ዋና ሥራ አስፈጻሚ ዶክተር አብርሃም በላይ ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ጀመረ፡፡
ፕሮጀክቱ 25ሺህ አባወራዎችን የኤሌክትሪክ ሃይል ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑም ተገልጿል፡፡
በምረቃውም የትግራይ ጊዚያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈፃሚ ዶክተር አብርሃም በላይ ” ለዓመታት በመብራት እጦት ሲቸገሩ የነበሩ ቀበሌዎች ብርሃን በመስጠታችን ላቅ ያለ ደስታ ይሰማኛል” ብለዋል።
“በህግ ማስከበር ዘመቻው የወደሙ መሰረተ-ልማቶች እየተከታተልን በመጠገን፣ አዳዲስ ተጨማሪ ፕሮጀክቶችንም እየሰራን የክልሉን ልማት እናረጋግጣለን ” ብለዋል ዋና ስራ አስፈጻሚው፡፡
ከዚህ ቀደም ተጀምረው የነበሩ ፕሮጀክቶችም በወቅቱ ለማጠናቀቅ የሚሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል፡፡
ዛሬ የተመረቀው ፕሮጀክትም በመጀመርያው ዙር ሰባት ቀበሌዎችን የመብራት ሃይል ተጠቃሚ የሚያደርግ ሲሆን ቀሪ ስራዎች ሲጠናቀቁም በመቀሌ ዙሪያ የሚገኙ 19 ቀበሌዎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ መሆኑን ተገልጿል፡፡
የፕሮጀክቱ ቀሪ ስራዎችም በሚቀጥለው ዓመት ሙሉ በሙሉ ይጠናቀቃሉ መባሉን ሪፖርተራችን ከመቀሌ ዘግቧል።