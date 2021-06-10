የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለ2013 በጀት ዓመት ተጨማሪ በጀት አፀደቀ

አዲስ አበባ፤ ሰኔ 03 ቀን 2013 (ኢዜአ) የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለ2013 በጀት ዓመት የ26 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት አፀደቀ።
ምክር ቤቱ ዛሬ ባካሔደው 14ኛ መደበኛ ስብሰባው አራት ረቂቅ አዋጆችን መርምሮ አጽድቋል።
ምክር ቤቱ በዚሁ ወቅት የፌዴራል መንግሥት ለ2013 በጀት ዓመት ተጨማሪ የ26 ቢሊዮን ብር በጀት ከአገር ውስጥ ባንክ በብድር መውሰድ እንዲችል የቀረበለትን የውሳኔ ሀሳብ በሙሉ ድምፅ ነው ያፀደቀው።
ተጨማሪ በጀቱ በድርቅ የተጎዱ እና በግጭት የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመደገፍ እንዲሁም ኮቪድ-19 ያስከተለውን የኢኮኖሚ ተፅእኖ ለመቋቋም እና ለተለያዩ ተግባራት የሚውል እንደሆነም ተጠቁሟል።
የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ፤ ተጨማሪ በጀቱን አስመልክቶ ለምክር ቤቱ በሰጡት ማብራሪ በጀቱ ስራ ላይ ሲውል የዋጋ ግሽበት እንዳያስከትል ጥንቃቄ ይደረጋል ነው ያሉት።
በጀቱ በአሁኑ ወቅት ከውጭ የሚገኘው የቀጥታ ድጋፍ በመቀነሱ ምክንያት የሚታዩ የኢኮኖሚ ተግዳሮቶች መፍትሄ ለመስጠት እንደሚያግዝም ነው የተገለፀው።
ምክር ቤቱ ቀጥሎ የቀረበለት የካፒታል ገበያ ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅ ላይ በመወያየትም በሙሉ ድምጽ አጽድቋል።
የምክር ቤቱ የገቢ በጀትና ፋይናስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ያየሽ ተስፋሁነኝ ሪፖርቱን ባቀረቡበት ወቅት እንዳሉት የካፒታል ገበያ መቋቋም ለሕብረተሰቡ አማራጭ የቁጠባ መንገድ ይሆናል።
በአገሪቱ በግሉ ዘርፍም ሆነ በመንግስት የሚደረጉ ትልልቅ ኢንቨስትመንቶችን ለማገዝም ትልቅ ድርሻ ያለው ሲሆን የውጭ ጥገኝነትን የሚቀንስ እንደሆነም አስረድተዋል።
ምክር ቤቱ የፌዴራል የድጎማ በጀትና የጋራ ገቢዎች ክፍፍል ስርዓትና ተቋማዊ አደረጃጀትን ለመወሰን የወጣውን ረቂቅ አዋጅም በአብላጫ ድምጽ አጽድቋል።
የምክር ቤቱ የሕግ ፍትሕና ዴሞክራሲ ጉዳዩች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ አቡ ብርቄ በዚሁ ወቅት እንዳሉት አዋጁ በአገሪቱ የጋራ ገቢዎች ላይ የተሻለ ክፍፍል እንዲኖር ያደርጋል።
ምክር ቤቱ በዛሬው ውሎው ከተወያየባቸው አዋጆች ውስጥ የጥብቅና አገልግሎት ፈቃድ አሰጣጥና አስተዳደርን ለመደንገግ የወጣውን ረቂቅ አዋጅም ተቀብሎ በሙሉ ድምጽ አጽድቆታል።
አዋጁ ዜጎች በጠበቆቻቸው በኩል ተገቢውን የሕግ ምክር እንዲያገኙ ከማድረግ አንፃር ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው የምክር ቤቱ የሕግ ፍትሕና ዴሞክራሲ ጉዳዩች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ አቡ ብርቄ ተናግረዋል።
ከዚህ ባለፈም ዜጎች በአግባቡ በጠበቆቻቸው እንዲወከሉ በማድረግ በፍትሕ ስርአቱ ላይ ያላቸው አመኔታ ከፍ እንዲል ያደርጋል ነው ያሉት።