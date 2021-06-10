የፖለቲካ ፓርቲዎች የትምህርት ፕሮግራማቸውን በኦሶሳ ከተማ ለነዋሪዎች አስተዋወቁ

አሶሳ ፤ ሰኔ 03 / 2013 (ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል አሶሳ ከተማ የሚገኙ የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች የትምህርት ፕሮግራማቸውን ዛሬ ለነዋሪው አስተዋወቁ፡፡
በአሶሳ ከተማ በተዘጋጀ መድረክ ፕሮግራማቸውን ያስተዋወቁት የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኢአድ)፣ የቦሮ ዴሞክራቲክ ፓርቲ (ቦዴፓ) እና ብልጽግና ፓርቲዎች ናቸው፡፡
ፓርቲዎቹ በመጪው ምርጫ ቢመረጡ በትምህርት ዘርፍ ሊያከናወኗቸው ያቀዷቸውን ያቀረቡ ሲሆን ለነዋሪዎቹ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል፡፡
ከነዋሪዎቹ መካከል አቶ ፈቃዱ ወልደሰንበት እንዳሉት፤ ባለፉት ጊዜያት በአድሎ የተወሰነ ማህበረሰብን ተጠቃሚ በማድረግ ሌሎች ደግሞ ተጎጂ ሆነዋል፡፡
“ይህም ለሃገሪቱ የትምህርት ጥራት ውድቀት አንዱ ምክንያት ሆኗል ” ብለዋል፡፡
ዜጎችን የመቅረጽ ወሳኝ ሃላፊነት የተጣለባቸው መምህራን በአነስተኛ ኢኮኖሚ እየደረሰባቸው ያለውን እንግልት የጠቀሱት ነዋሪው ብልጽግና ፓርቲ በምርጫ ቢያሸንፍ ችግሩን በምን መልኩ ሊፈታ እንደተዘጋጀ ጠይቀዋል፡፡
ሌላው ተሳታፊ ዶክተር ደስታ እጀታ በበኩላቸው “ከአንድ ብሔር የተሰበሰበ የፖለቲካ ድርጅት ለራሱ ብሔር እንጂ በህብረብሄራዊነት ለሚኖሩ የክልሉ ህዝቦች ምን ዓይነት የትምህርት ፖሊሲ ሊኖረው ይችላል” ሲሉ ለቦዴፓ ጥያቄ አቅርበዋል፡፡
መምህር አስማማው ጥበቡ በበኩላቸው “ከኢትዮጵያ ህዝብ አብዛኛው ቁጥር የሚይዘው አርሶ አደር መሠረታዊ ትምህርት እንዲያኝ መኢአድ ምን ሊሠራ ተዘጋጅቷል” ሲሉ ጥያቄ አንስተዋል፡፡
ብልጽግና ፓርቲን ወክለው በመድረኩ የተሳተፉት አቶ ጌታቸው ፊሊጶስ በሰጡት ምላሽ ፓርቲው ማህበራዊ ልማት የኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት እንደሆነ ያምናል ብለዋል፡፡
ጥራት እና ተደራሽነትን ጨምሮ በርካታ ተግዳሮቶች ያሉበትን የትምህርት ዘርፍ ለማስተካከል ብልጽግና ግልጽ ስትራቴጂክ እቅድ መዘጋጀቱን አብራርተዋል፡፡
ከቅድመ መደበኛ እስከ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ከፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ነጻ በማድረግ የመምህራንን ጥቅም በተሻለ ለማስጠበቅ የሚያችሉ አቅጣጫዎች በፓርቲው የትምህርት ፖሊሲ መቀመጣቸውን ጠቅሰዋል፡፡
በመጪው ምርጫ ህብረተሰቡ ድምጽ ቢሰጠን በዘርፉ ተጠያቂነት እና ባለቤትነትን በማስፈን በስነ-ምግባር የታነቀጸ ዜጋን ለማፍራት እንሠራለን ብለዋል፡፡
ቦዴፓን ወክለው በመድረኩ የተሳተፉት አቶ ጥላሁን ስዩም ፓርቲው በብሄር የተደራጀ ክልላዊ ይሁን እንጂ ሌሎች ብሄረሰቦች በእጩነት ለማካተት እንደሞከረ ተናግረዋል፡፡
ቦዴፓ ትምህርት በአፍ መፍቻ ቋንቋ መስጠቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በፖሊሲው በማያሻማ መልኩ እንዳስቀመጠ ገልጸዋል፡፡
“ፓርቲው በአንድ ብሄር ይጠራ እንጂ ትምህርትን ጨምሮ የትኛውምን ሀገራዊ ጉዳይ ለድርድር አያቀርብም” ብለዋል፡፡
የመኢአድ ተወካይ አቶ ብሩ ደሲስ በበኩላቸው ፤ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ከቅድመ መደበኛ እስከ ከፍተኛ ተቋም ትምህርትን ያለአድልኦ የማዳረስ እቅድ በፓርቲው የትምህርት ፖሊሲ መቀመጡን ገልጸዋል፡፡
የትምህርት ፖሊሲው ዓላማ ሃገሩን የሚገነባ ራዕይ ያለው ትውልድ መፍጠር እንደሆነ አብራርተዋል፡፡
መኢአድ ቢመረጥ ጎልማሶች፣ ሴቶች እና ሌሎች የህብረተብ ክፍሎች መሠረታዊ ትምህርት እንዲያገኙ በትምህርት ፖሊሲው በዝርዝር አካቷል” ብለዋል፡፡
አሶሳ ዩኒቨርሲቲ ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጋር በመተባበር ባዘጋጁት መድረክ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች መሳተፋቸውን ኢዜአ ከስፍራው ዘግቧል፡፡