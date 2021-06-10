በውጭ አገራት ይሰጡ የነበሩ ሕክምናዎችን በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ለመስጠት እየተሰራ ነው

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ሰኔ /2013 የካንሰር እና ልብ ሕክምናን ጨምሮ በውጭ አገራት ብቻ ይሰጡ የነበሩ ሕክምናዎችን በሆስፒታሉ ለመስጠት የሚያስችሉ ሥራዎችን እያከናወነ መሆኑን የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሌኒየም ሕክምና ኮሌጅ አስታወቀ፡፡
በኢትዮጵያ በዓመት ከ160 ሺህ በላይ ሰዎች በተለያዩ የካንሰር በሽታዎች እንደሚያዙ ተጠቁሟል፡፡
የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሌኒየም ሕክምና ኮሌጅ ፕሮቮስት ዶክተር ወንድማገኝ ገዛኽኝ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ በኢትዮጵያ በየጊዜው እየጨመሩ የመጡትን ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ለመከላከል በመንግስት የተለያዩ ሥራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ።
ለሆስፒታሉ ከመንግስት በተመደበ ከ2 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት የካንሰር፣ የልብና የኩላሊት ንቅለ ተከላ ሕክምና መስጫ ማዕከላት ግንባታዎች በመፋጠን ላይ መሆናቸውን ጠቁመዋል፡፡፡
ማዕከላቱ ከ40 በላይ የተመላላሽ ኬሞ ቴራፒ ሕክምና መስጫ ከፍሎች፣ 11 የቀዶ ሕክምና ክፍሎች፣ እንዲሁም አምስት የጨረር ሕክምና መስጫ ክፍሎች አላቸው።
በተጨማሪም የካንሰር፣ ልብና ኩላሊት ሕክምና ማዕከላቱ ከ750 በላይ አልጋዎች እንደሚኖራቸው ተናግረዋል።
ማዕከላቱ ሥራ ሲጀምሩ የባለሙያ እጥረት እንዳይከሰት በቂ ዝግጅት መደረጉን የጠቆሙት ዶክተር ወንድማገኝ፣ ለዚህም ባለሙያዎች በውጭና በሀገር ውስጥ እንዲሰለጥኑ በመደረግ ላይ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡
“በአሁኑ ወቅት ከ12 በላይ የካንሰር ህክምና ባለሙያዎች በቅዱስ ጳውሎስና በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል አገልግሎት እንዲሰጡ የተደረገ ሲሆን የማዕከላቱ ግንባታ ሲጠናቀቅም ወደ ሆስፒታሉ እንዲዛወሩ ይደረጋል” ብለዋል።
በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሌኒየም ሕክምና ኮሌጅ የካንስር ሕክምና ስፔሻሊስት ዶክተር አብዱ አደም በበኩላቸው በአገሪቱ የካንሰር ሕሙማን ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መምጣቱን ጠቅሰዋል፡፡
በአሁኑ ወቅት በዓመት ከ160 ሺህ በላይ ሰዎች በካንሰር እንደሚያዙም ነው ዶክተር አብዱ ጥናቶችን ዋቢ አድርገው የገለጹት።
”መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶ የተለያዩ ሥራዎችን እያከናወነ መሆኑን እንረዳለን” ያሉት ዶክተር አብዱ፣ የግል ባለሀብቶችም በዘርፉ በመሳተፍ የበኩላቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል።
በአሁኑ ወቅት በጳውሎስ ሆስፒታል ከሚገነቡት ማዕከላት በተጨማሪ ጎንደር፣ ሃዋሳ፣ ሐረር ጅማ እና መቀሌን ጨምሮ በተለያዩ የአገሪቱ ከተሞች እየተገነቡ ያሉ የካንሰር ማዕከላት ህብረተሰቡን ከእንግልትና ከወጪ እንደሚታደጉም አመልክተዋል።
በተጨማሪም ማዕከላቱ በአገሪቱ የህክምና ቱሪዝምን በማስፋፋት የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ቀላል እንደማይሆን ገልጸዋል።
ለማዕከላቱ እየተደረገ ያለው የሀኪሞች ዝግጅት በድጋፍ ሰጪ ሠራተኞችም ላይ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሆስፒታሉ በትኩረት እንደሚሰራም ተናግረዋል ።
የሦስቱ ማዕከላት ግንባታ በአሁኑ ወቅት 67 በመቶ መድረሱን ጠቅሰው፣ የግንባታ ሥራውን በቀጣዩ ዓመት መጨረሻ ድረስ ሙሉ ለሙሉ በማጠናቀቅ ህክምናውን ለማስጀመር እንደሚሰራም አመለክተዋል፡፡
የጤና ሚኒስቴር በቅርቡ ይፋ ባደረገው የዘርፉ የ10 ዓመት ፍኖተ ካርታ ከ18 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጪ ካንሰርና የልብ ሕክምናን ጨምሮ ሌሎች ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን ለመከላከል የሚያስችሉ ሥራዎችን ለመስራት እንቅስቃሴ መጀመሩ መዘገቡ ይታወሳል።