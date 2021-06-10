በደሴ ከተማ አንድ ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር በሆነ ወጪ የተገነቡ የልማት ፕሮጀክቶች እየተመረቁ ነው

ደሴ ፤ ሰኔ 3/2013(ኢዜአ) በደሴ ከተማ አስተዳደር አንድ ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር በሆነ ወጪ የተገነቡ የተለያዩ መሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ምረቃ ስነ-ስርዓት እየተካሄደ ነው።
በስነ -ስርዓቱ ላይ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገርን ጨምሮ ሌሎች የፌደራል፣ ክልልና ዞን አመራሮች፣ የሐይማት አባቶችና ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።
የደሴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አበበ ገብረመስቀል በተለይ ለኢዜአ እንዳሉት፤ ዛሬ ከሚመረቁት ፕሮጀክቶች መካከል የድንጋይ ንጣፍ መንገድ፣ የትራፊክ መቆጣጠሪያ መብራት፣ የቄራ አገልግሎት ማሻሻያ፣ የመጠጥ ውሃ ማስፋፊያና መዝናኛ ማዕከል ይገኙበታል፡፡
መሰረት ልማቶች ከ2008 ዓ.ም. ጀምረው የተገነቡ መሆኑንና አንድ ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር ወጪ እንደተደረገባቸው አስታውቀዋል።
በከተማዋ በዘመናዊ መንገድ የተገነባው የሉሲ ሆቴልም የምርቃቱ አካል እንደሆነ ጠቅሰው በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የደሴ ቅርንጫፍ ባለ አስር ወለል ህንጻ ግንባታም መሰረተ ድንጋይ የማስቀመጥ ስነ-ስርዓትም እንደሚኖርም ገልጸዋል።
እንዲሁም ገራዶ መናኸሪያ እና የስምንት ኪሎ ሜትር አስፓልት መንገድን ጨምሮ ከሁለት ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ እየተሰሩ ያሉ ሌሎች ትላልቅ ፕሮጀክቶች ጉብኝት እንደሚካሄድም ጠቁመዋል።