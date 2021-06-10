በህደሴ ግድብ ግንባታ ዓለም አቀፍ የውሃ ህጎች ላይ የሚመክር ጉባኤ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተጀመረ

ጎንደር ሰኔ 3/2013 (ኢዜአ) በታላቁ የህደሴ ግድብ ግንባታ ዓለም አቀፍ የውሃ ህጎች ላይ የሚመክር 9ኛው ሃገር አቀፍ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጉባኤ በጎንደር ዩኒቨርስቲ ተጀመረ።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ድኤታ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ በጉባኤ መክፈቻ እንዳሉት የህደሴው ግድብ ለዘመናት ከተፈታተነን ድህነት ለመላቀቅ መንግስትና ህዝባችን በጋራ የጀመሩት የህልውናችን መገለጫ ነው።
ግድቡ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለተፋሰሱ ሃገራት ጭምር ዘመን ተሻጋሪ ፀጋ የሚያላብስ ታሪካዊ ክንዋኔ መሆኑን ተናግረዋል።
“የታላቁ ህደሴ ግድብ የህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አረጋዊ በርሄ በበኩላቸው የህደሴው ግድብ የአንድነታችንና የሉአላዊነታችን መገለጫ የታሪካችን አሻራ ነው” ብለዋል።
”የህደሴው ግድብ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት መረጋገጥ የወቅቱ ጥያቄ ነው” ያሉት ደግሞ የጎንደር ዩኒቨርስቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አስራት አፀደወይን ናቸው።
ለሁለት ቀን በሚቆየው ጉባኤ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ዓለም አቀፍ የውሃ ህጎችን መሰረት ያደረጉ ሰባት ጥናታዊ ፅሁፎች በምሁራን ቀርበው ውይይት እንደሚደረግባቸው ታውቋል።
ከጉባኤው ጎን ለጎን 3ኛውን ዙር የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሀግብርን ታሳቢ ያደረገ የችግኝ ተከላ ስነ ስርዓት እንደሚካሄድ ተመላክቷል
በጉባኤው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህር ሚኒስቴር፣ የህደሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባባሪያ ጽህፈት ቤት፣ ከተለያዩ ዩኒቨርስቲዎች የመጡ ምሁራን፣ አባምሳደሮችና የጎንደር ዩኒቨርስቲ አመራሮች እየተሳተፉ ነው።