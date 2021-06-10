ችግሮችን በውይይት የመፍታት ልምድ በማዳበር የሀገርን ሰላምና አንድነት ማስጠበቅ ይገባል- አቶ ደሰታ ሌዳሞ

ሀዋሳ ሰኔ 3/2013 (ኢዜአ) ችግሮችን በውይይት የመፍታት ልምድ በማጠናከር የሃገርን ሰላምና አንድነት ማስጠበቅ ይገባል ሲሉ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደሰታ ሌዳሞ አስታወቁ፡፡
በሰላም ሚኒስቴርና በሲዳማ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ትብብር የተዘጋጀ ክልላዊ የማህበረሰብ አቀፍ ውይይት ማጠቃለያ መድረክ በሃዋሳ ተካሂዷል፡፡
በዝግጅቱ ላይ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ በወቅቱ እንደገለጹት ባለፉት ሶስት ዓመታት በሃገሪቱና በክልሉ ያጋጠሙ ግጭቶች ህዝቡ ለዘመናት ባቆየው የመነጋገር እሴት በመፈታቱ አንድነቱ ሳይሸረሸር ቆይቷል፡፡
በሲዳማና በአጎራባች አሮሚያ ክልል ከዚህ ቀደም ተከስተው በነበሩ ግጭቶች ሳቢያ መፈናቀል፣ የሰው ህይወት መጥፋትና የንብረት ውድመት መድረሱን ያስታወሱት ርእሰ መስተዳድሩ በሁለቱ ክልል አመራሮችና የሃገር ሽማግሌዎች ውይይት ተፈቶ አካባቢው ሰላም መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በሰላም ሚኒስቴርና በክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ የተጀመረው የማህበረሰብ ተኮር ውይይት በህዝቡ ውስጥ የቆየውን ችግር የመፍታት ልምድ በማጠናከር የሃገሪቱን ሰላምና አንድነት ለማስጠበቅ የሚረዳ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
“ሰላም በአንድ ጊዜ ተገንብቶ የሚያበቃ አይደለም” ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ “ሽማግሌዎችና አመራሩ የሰላምን ጉዳይ የሁልጊዜ አጀንዳ ሊያደርጉ ይገባል” ብለዋል፡፡
በሚኒስቴር ዲኤታ ማዕረግ የኢፌድሪ ሰላም ሚኒስትር አማካሪ አቶ ካይዳኪ ገዛኸኝ በበኩላቸው “የተጀመረው ማህበረሰብ ተኮር የውይይት መድረክ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ላይ ህዝቡ ተወያይቶ የመፍትሄው አካል እንዲሆን ያስቻለ ነው” ብለዋል።
በየክልሉ የተካሄዱ የውይይት መድረኮች ውጤቶች ተቀምረው ለጥናትና ምርምር፣ ለፖሊሲ ግብዓት የማዋልና ከህገ መንግስት ጀምሮ አዋጅና መመሪያዎችን ለማሻሻልና ለሃገር ሰላምና መረጋጋት እንደሚጠቀሙበት ተናግረዋል፡፡
አብዛኞቹ የሃገሪቱ ችግሮች ካለመወያየት የሚመጡ በመሆናቸው ከሚለያዩን ይልቅ አንድ በሚያደርጉን ጉዳዮች ላይ የበለጠ መነጋገርና ከአፈጻጸም ጋር ለተያያዙ ችግሮች በእቅድ የታገዘ መፍትሄ መስጠት እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል።
በክልሉ በሚገኙ ሁሉም ወረዳዎች በሁለት ዙር በተደረጉ ማህበረሰብ ተኮር ውይይቶች ከ600 ሺህ በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች መሳተፋቸውን የገለጹት ደግሞ የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ሃላፊ አቶ አለማየሁ ጢሞቴዎስ ናቸው፡፡
በመልካም አስተዳደርና በልማት ጥያቄዎች እንዲሁም በሰላም ሚኒስቴር ተለይተው በተሰጡ ስድስት ርዕሰ ጉዳዮች ውይይቱ መካሄዱን ተናግረዋል ።
በተደረጉ ውይይቶች መነሻነት በርካታ የመንገድ ልማት ስራዎች መከናወናቸውንና 97 ሺህ ለሚሆኑ ወጣቶች የስራ እድል መፈጠሩን ገልጸው በሰላም ዙሪያ የማይደራደር ህዝብ በመፈጠሩ ለፀጥታ ሃይሉ አጋዥ በመሆን ለሰላም ግንባታ ሂደቱ ጠቀሜታ መፍጠሩን ተናግረዋል፡፡
ከውይይቱ ተሳታፊዎች መካከል ከሲዳማ ፖሊስ ኮሚሽን የመጡት ኢንስፔክተር ሾኖራ ሳኩማ በበኩላቸው ማህበረሰቡ ሰላም ፈላጊ መሆኑን በውይይቱ ወቅት መረዳታቸውን ገልጸው “ህብረተሰቡን ያሳተፈ የውይይት መድረክ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል” ብለዋል።
አቶ ሃማሮ ሃይሶ በበኩላቸው “በማጠቃለያ መድረኩ ከአጎራባች ክልሎችና የሃገር ሽማግሌዎች ተሳታፊ መሆናቸው የአንድነት መንፈስን የሚያጠናክር መሆኑን ገልጸው “የሰላም ዋጋ ውድ በመሆኑ የእያንዳንዳችንን አስተዋጽኦ ይጠይቃል” ብለዋል፡፡
በመድረኩ በሁለት ዙር ውይይቶች የተነሱ ጉዳዮችና ምርጥ ተሞክሮዎች ተለይተው የቀረቡ ሲሆን በውይይቱ ከሲዳማ የሚዋሰኑ የአሮሚያና ደቡብ ክልል አመራሮችና የሃገር ሽማግሌዎች ተሳትፈዋል።