ፓርኩ ለ200 የአርሶአደር ልጆች የሥራ ዕድል ተጠቃሚ ለማድረግ ስምምነት ተፈረመ

ድሬዳዋ ፤ ሰኔ 2/2013 (ኢዜአ) የድሬዳዋ ኢንዱስትሪ ፓርክ መሬታቸው ለፓርኩ ግንባታ ለለቀቁ ለ200 የአርሶአደር ልጆች የሥራ ዕድል ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችል 1q የስምምነት ፊርማ ስነ-ስርዓት ተካሄደ።
የስምምነት ፊርማው የተካሄደው የፓርኩና የድሬዳዋ አስተዳደር አመራሮች ለፓርኩ ግንባታ ቦታቸውን ለለቀቁና በማህበር ከተደራጁ የአርሶ አደር ልጆች በጋራ በመሆን ነው።
“አፍያ ” የተባለ 200 የአርሶአደር ልጆችን ያቀፈው የፅዳትና የውበት አገልግሎት ማህበር ሰብሳቢ ወጣት መሃመድ አሊ ፓርኩ ስራ ለሌላቸው ወጣቶች የፈጠረው የሥራ እድል የሚያስደስት መሆኑን ተናግሯል፡፡
በአካባቢው የሚገነቡ ፋብሪካዎች ህብረተሰቡ ተጠቃሚነቱ እየተረጋገጠ በመምጣታቸው ለልማቱ የሚነሱ አርሶ አደሮችና ከካሳ ባሻገር የስራ ተጠቃሚ መደረጋቸው የሚበረታታ ነው ብሏል፡፡
የማህበሩ ገንዘብ ያዥ ወጣት ዴቃ አብዲ በበኩሏ፤ በተፈጠረላቸው ዕድል በመጠቀም አርአያ የሆነ ስራ በማከናወን የትምህርት ደረጃቸውን ለማሳደግና የተሻለ ለውጥ ለማስመዝገብ መዘጋጀታቸውን ገልጻለች፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር የምክትል ከንቲባ አማካሪ አቶ ዮሐንስ አማረ ወጣቶቹ ውጤታማ እንዲሆኑ አስተዳደሩ በ1 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ለስራቸው የሚሆኗቸው ግብአቶች አሟልቶላቸዋል ብለዋል፡፡
ወደፊትም አስፈላጊው ድጋፍ እንደሚደረግላቸው ተናግረዋል፡፡
የድሬዳዋ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ካሚል ኢብራሂም በበኩላቸው፤ በጽዳት ዘርፍ የሥራ ዕድል ከተፈጠረላቸው በተጨማሪ በፀጥታ፣ በአትክልትና አረንጓዴ ልማት አንድ ሺህ ለሚሆኑ ለአካባቢው ሰዎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር ዝግጅት ተጠናቆ በሚቀጥሉት ሣምንታት ወደ ስራ ይገባል ብለዋል፡፡
የሥራ ዕድል የተፈጠረላቸው ወጣቶች የፓርኩን ደረቅ ቆሻሻ በመሰብሰብ ፣በማጓጓዝና በማስወገድ ሥራ ከመሰማራት ባሻገር ወደ ሌሎች ሙያ ዘርፎች የሚሸጋገሩበት ምቹ ሁኔታ መኖሩን ተናግረዋል፡፡
በ150 ሄክታር መሬት ላይ በፓርኩ ከተገነቡ 15 ሼዶች ውስጥ ስራ የጀመሩት 3 የውጭ ሀገራት ኩባንያዎች ወደ አሜሪካና አውሮፓ ከላኳቸው ምርቶቻቸው ከ70 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ መገኘቱን ስራ አስኪያጁ ጠቁመዋል፡፡
አንድ ተጨማሪ የኬሚካል አምራች ኩባንያ ምርቱን ለገበያ ለማቅረብ ዝግጅት ማጠናቀቁን አመልክተው፤ ው ይህም በሀገሪቱ ለኬሚካል ግዢ የሚወጣ ምንዛሬ ያድናል ብለዋል፡፡
ዘንድሮ ፓርኩ ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ለተውጣጡ 2ሺህ 500 ሰዎች የስራ እድል መፍጠሩን ገልጸው፤ በሚቀጥሉት አስር ዓመታት 40ሺህ ለሚሆኑ ኢትዮጵያዊያን የሥራ እድል እንደሚፈጠርም ጠቁመዋል፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ፓርኩን በመረቁበት ወቅት ” የድሬዳዋ ፓርክ በትክክለኛ ስፍራ የተገነባ ትልቁ ፓርክ ነው” ማለታቸው ይታወሳል፡፡
ለዚህም ምክንያታቸው ፓርኩ ለጅቡቲ ወደብ በቅርብ ርቀት ላይ መገኘቱ ፣ ወደ ጅቡቲ የተዘረጋ የኮንክሪት አስፓልት የክፍያ መንገድና ዘመናዊ ባቡር እንዲሁም የደረቅ ወደብ ከፓርኩ ጋር የተገናኙ በመሆናቸው ነው፡፡