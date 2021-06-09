በአምስት ዓመታት ውስጥ ከ40 እስከ 50 በመቶ ጥቅል አገራዊ ሃብትን በቴሌ ብር ለማንቀሳቀስ ታቅዷል- ኢትዮ ቴሌኮም

ሰኔ 02 ቀን 2013 (ኢዜአ) በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ከ40 እስከ 50 በመቶ ጥቅል አገራዊ ሃብት (ጂድፒ)ን በቴሌ ብር ለማንቀሳቀስ መታቀዱን ኢትዮ ቴሌኮም ገለጸ።
የኢትዮ ቴሌኮም የስራ ኃላፊዎች በቅርቡ ጥቅም ላይ የዋለውን የቴሌ ብር አጠቃቀም በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ጎብኝቷል።
የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ የተመራው የስራ ሃላፊዎች ጉብኝት በአዲስ አበባ ከጀበና ቡና እስከ ሆቴል ድረስ የቴሌ ብር አጠቃቀም ጅማሮን ጎብኘቷል።
ስራ አስፈጻሚዋ በዚሁ ጊዜ እንዳሉት አገልግሎቱ ከጀመረ አጭር ጊዜ ቢሆንም 3 ነጥብ 9 ሚሊዬን ደንበኞችን ማፍራት ተችሏል ብለዋል።
በዚሁ መሰረት በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ከ40 እስከ 50 በመቶ ጥቅል አገራዊ ሃብት በቴሌ ብር ለማንቀሳቀስ መታቀዱን ተናግረዋል።
የፋይናንስ ተደራሽነትን በተጨባጭ መተግበር የሚቻለውም ለዚሁ የሚሆን ምቹ ሁኔታ ማስፋት ሲቻል ነው ብለዋል።
በተጨማሪም አሰራሩ ትንንሽ የሚባሉ ገንዘቦች ወደ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ለማስገባት ይረዳል ይላሉ።
በአገሪቷ ያለውን የቁጠባ ባህል የሚያሳድግ እንደሚሆን የገለጹት ወይዘሪት ፍሬህይወት ኩባንያዎች ቴሌ ብርን ጥቅም ላይ እንዲያውሉ ጥሪ አቅርበዋል።
አሁንም ቢሆን በርካታ ኩባንያዎች አገልግሎቱን አስመልክቶ እያሳዩ ያሉት የሚያበራታታ ነው ብለዋል።
በጉብኝቱ የስራ ሃላፊዎቹ የጀበና ቡና ጠጥተው ክፍያውንም በቴሌ ብር ሲፈጽሙ እንዲሁም በተመሳሳይ ጫማ አስጠርገው ክፍያው በቴሌ ብር ፈጽመዋል።
በቡና ንግድ የተሰማራችው ወጣት የቴሌ ብር ለአጠቃቀም በጣም ቀላልና ለአገልግሎት ቅልጥፍናም የተሻለ ሆኖ እንዳገኘችው ትናገራለች።
በጫማ ማስዋብ ስራ ላይ የተሰማራችው ሌላኛዋ ወጣትም ከራሷ አልፋ ሌሎች እንዲጠቀሙት እያበረታታች መሆኑን ትናገራለች።
በሸዋ ሱፐር ማርኬት ቦሌ ቅርንጫፍ ሽያጭ ሰራተኛ የሆነችው ወጣትም ቴሌ ብር ስራዋን እያቀላጠፈላት መሆኑን ትገልጻለች።
ከዚህ ባለፈ የኮቪድ 19 በሽታ ስጋት ባለበት ወቅት መስል አሰራር ጥቅሙ እጅግ ከፍተኛ ነው ብላለች።