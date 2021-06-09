በሐረሪ ክልል በሰላም ማስፈን ስራዎች የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት እውቅና ተሰጠ

ሰኔ 02 ቀን 2013 (ኢዜአ) በሐረሪ ክልል በሰላም ማስፈን ስራዎች የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት ዛሬ የእውቅና አሰጣጥ ስነ-ስርዓት ተካሄደ።
እውቅናው የተሰጣቸው የሰላም ቤተሰቦች፣ አማካሪ ምክር ቤቶች፣ ወረዳዎች፣ የሰላም አምባሳደር ወጣቶችና ሌሎችም አካላት ናቸው።
በዕውቅና ስነ-ስነስርዓቱ ላይ የተገኙት የሐረሪ ክልል ምክር ቤት አፈ- ጉባኤ ወይዘሮ አዲስአለም በዛብህ እንዳሉት፤ የሀገሪቱን ብሎም የክልሉን ሰላምና አንድነት ለማረጋገጥ የሰላም ቤተሰቦችና አምባሳደሮች የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ የጎላ ነው፡፡
እውቅና የተሰጣቸው አካላት ባከናወኑት የተቀናጀ ስራ ቀደም ሲል በዜጎች መካከል የነበረውን የመከፋፈል አስተሳሰብ በማስቀረት ወደ ሀገራዊ አንድነት የመለሰ ተግባር ማከናወናቸውን አስታውቀዋል፡፡
“የሰላም ቤተሰቦችና አምባሳደሮች የሚያከናውኑት ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል” ብለዋል።
ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ሰላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊና ነጻ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የሰላም ቤተሰቦች፣ የአማካሪ ምክር ቤቶች፣ የሰላም አምባሳደሮችና ወጣቶች የሚጠበቅባቸውን ሃላፊነት እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል።
የክልሉ የሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ሃላፊ አቶ ናስር ዩያ በበኩላቸው እውቅና የተሰጣቸው አካላት ቀደም ሲል ጸረ ሰላም ሃይሎች የክልሉን ህዝብ በዘርና ሃይማኖት ለመከፋፈል የጠነሰሱትን ሴራ በማክሸፍ ሰላም እንዲሰፍን በማድረጋቸው ምስጋና እንደሚገባቸው ገልጸዋል።
ትርምስ ለመፍጠር የሚጥሩ አካላት ሴራን ለማክሸፍ የሰላም ቤተሰቦችና አምባሳደሮች ነቅተው መጠበቅ እንዳለባቸውም ጠቁመዋል።
እውቅና ከተሰጣቸው የሰላም ቤተሰብ መካከል ወይዘሮ ኢፍቱ ተስፋዬ “በክልሉ በተከናወነው የጋራ ስራ ሰላም መስፈን ተችሏል፤ ፍቅራችንና አብሮነታችን ተመልሷል፤ ቀጣዩ ምርጫም ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የበኩላችንን አስተዋጽኦ እናደርጋለን” ብለዋል።
እያንዳንዱ ማህበረሰብ የሰላምን ዋጋ በመገንዘቡ የአፍራሽ ሃይሎችን እኩይ ተግባር በመከላከል ሰላሙን ማስቀደም መጀመሩን የተናገሩት ደግሞ ሌላው የሰላም ቤተሰብ አቶ ፋንታሁን ወርቁ ናቸው።
በፊት የነበረውን የክልሉ እሴት በአሁኑ ወቅት መመለሱን ተናግረዋል።