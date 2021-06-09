በ550 ሚሊዮን ብር የምስራቅ አፍሪካ የቴክኒክ ትምህርትና ስልጠና የልህቀት ማዕከል ግንባታ በኮምቦልቻ ተጀመረ

ደሴ ፣ሰኔ 2/2013(ኢዜአ ) በኮምቦልቻ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ በ550 ሚሊዮን ብር የምስራቅ አፍሪካ የቴክኒክ ትምህርትና ስልጠና የልህቀት ማዕከል ሊገነባ ነው ።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ በማስጀመሪያ ስነ-ስርዓቱ ላይ እንደገለጹት በኢትዮጵያ በቴክኖሎጂ የበለጸገ ብቁ ዜጋ ለማፍራት በትኩረት እየተሰራ ነው፡፡
ለግንባታው ከ550 ሚሊዮን ብር በላይ ወጭ እንደሚደረግበት ጠቁመው፤ “በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅ መንግስት ክትትልና ድጋፍ ያደርጋል” ብለዋል።
ማዕከሉ ሲጠናቀቅ ከምስራቅ አፍሪካ የተውጣጡ ተማሪዎች የሚማሩበት እንደሚሆን ገልፀዋል።
ግንባታው የተማሪዎች መማሪያ፣ ማደሪያ፣ መዝናኛና አስተዳደርን ጨምሮ 7 ህንጻዎች እንደሚኖሩት ጠቅሰው፤ ማዕከሉ በምስራቅ አፍሪካ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካና በዓለም ተወዳዳሪ እንዲሆንም በቅንጅት እንደሚሰራም ተናግረዋል።
የደቡብ ወሎ ዞን ቴክንክ ሙያና ኢንተርፕራይዝ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ መስፍን መኮንን በበኩላቸው ማዕከሉ ብቁና በቴክኖሎጂ የበለፀገ ዜጋ ለመፍጠር ጉልህ ሚና ይኖረዋል።
በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅና ዓላማው እንዲሳካ ዞኑ አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል እንደሚያደርግም አስታውቀዋል።
የተሸከርካሪን ጨምሮ ሌሎች ሞተር ነክ ትምህርቶች በተግባር ታግዘው ጭምር የሚሰጡበት በመሆኑ አገልግሎቱን በቅርበት ለማግኘትና የቴክኖሎጂ ሽግግር ለማድረግም ማዕከሉ ዓይነተኛ ሚና እንደሚኖረው አብራርተዋል።
”ከዚህ በፊት የሰራናቸው ተግባራትና የቴክኖሎጂ ፈጠራ ማዕከሉ በኮሌጃችን እንዲገነባ እድል ፈጥሯል” ያሉት ደግሞ የኮምቦልቻ ፖሊ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ዲን አቶ መላኩ አራጋው ናቸው፡፡
“ማዕከሉ የምርምር ተቋም ጭምር እንዲሆንም የድርሻችንን እንወጣለን” ሲሉ ተናግረዋል።
በማስጀመሪያ ስነ ስርዓቱ የሳይንስና ከፍተኛ ሚንስትር ዴኤታውን ዶክተር ሙሉ ነጋን ጨምሮ ሌሎች የፌዴራል፣ የዞንና የወሎ ዩኒቨርሲቲ አመራሮችና ባለድርሻ አካላት የተገኙ ሲሆን በኮሌጅ የችግኝ ተከላ ፕሮግራም አካሂደዋል፡፡