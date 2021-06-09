ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ የኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ያስገነባቸውን ህንፃዎች መረቁ

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 02 ቀን 2013 (ኢዜአ) የኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ከ175 ሚሊየን ብር በላይ በሆነ ወጭ ያስገነባቸው ህንጻዎች በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተመረቀ።
በምረቃ መርሃ ግብሩ ወቅት ምክትል ከንቲባዋ እንዳሉት፤ ዩኒቨርሲቲው ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ተቀናጅቶ የተለያዩ ችግር ፈቺ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል።
በርካታ ምሁራንን ያፈራው ዩኒቨርሲቲው ለከተማዋና ለአገሪቱ ዕድገት አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ምርምሮችን በስፋት ማከናወን እንደሚጠበቅበት አስገንዝበዋል።
ለዩኒቨርሲቲው መሻሻል ሁሉም አካላት የድርሻውን እንዲወጣ አመልክተዋል።
በቀጣይ ከግንባታ በተጨማሪ የዩኒቨርሲቲው ቅጥር ጊቢ ማስዋብ፣ የመንገድ መሰረተ ልማትና ሌሎች ስራዎችን ማከናወን እንዳለበትም ጠቁመዋል።
የኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ብርሃነመስቀል ጠና በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው ከመማር ማስተማሩ በተጨማሪ ከተማ አስተዳደሩ ጋር በመሆን በጥናት ላይ ተመስርቶ ችግሮችን እየፈታ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
በመዲናዋ ከኢንቨስትመንት ጋር ተያይዞ ያሉ አሰራሮችን ማቀላጠፍ እንዲሁም የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ላይ የሚታዩ ችግሮችን በመፍታት ረገድ ዩኒቨርሲቲው ድጋፍ ማድረጉን ለአብነት አንስተዋል።
“በቀጣይም ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በቅንጅት በመሆን ለመዲናዋ ብሎም ለአገሪቱ ዕድገት የበኩላችንን ሚና እንወጣለን” ብለዋል።
ተመርቀው ለአገልግሎት ክፍት የሆኑት ህንፃዎችም ለመማር ማስተማር የሚውል ባለ ሶስት እንዲሁም ለአስተዳደራዊ አገልግሎት የሚውል ባለ ስምንት ወለል ህንጻዎች መሆናቸውንም ተናግረዋል።
ህንጻዎቹ በዩኒቨርሲቲው የሚስተዋለውን የአገልግሎት አሰጣጥ መጨናነቅ ለማቃለል የጎላ ሚና እንደሚኖራቸው ጠቅሰዋል።