ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ትምህርት ቤቶችን በመገንባት ላበረከቱት የላቀ አስተዋፅኦ እውቅና ተሰጣቸው

አዲስአበባ፣ ሰኔ 02 /2013 (ኢዜአ) ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ትምህርት ቤቶችን በመገንባት ላበረከቱት የላቀ አስተዋፅኦ ከወርቅ የተሰራ የአንገት ሃብል እና ካባ ተበረከተላቸው።
የእውቅና መርሃ ግብሩ በትምህርት ሚኒስቴር አዘጋጅነት የተሰናዳ ሲሆን በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ትምህርት ቤቶችን በመገንባት ለሰሩት መልካም ስራ ተመስግነዋል።
በመርሃ ግብሩ ላይ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጅነር ጌታሁን መኩሪያ እና ሌሎችም ጥሪ የተደረገላቸው ከፍተኛ የመንግስት የስራ ሃላፊዎች ተገኝተዋል።
ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በዚሁ ጊዜ ባደረጉት ንግግር ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በመላው ኢትዮጵያ በትምህርት ቤቶች ግንባታ ላይ ላበረከቱት አስተዋፆ አመስግነዋል።
“አገርን ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ውስጥ በትምህርት ላይ መስራት ዋና ጉዳይ ነው” ያሉት ፕሬዚዳንቷ፤ ሌሎች ባለሃብቶችና ግለሰቦች በአርአያነት ሊከተሉት የሚገባ ተግባር መሆኑን ገልጸዋል።
በዕውቅና መርሃ ግብሩ ላይ ከትምህርት ሚኒስቴር የተዘጋጀውን ከወርቅ የተሰራ የአንገት ሃብልና ካባ ፕሬዘዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ለቀዳማዊት እመቤቷ አበርክተዋል።
የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጅነር ጌታሁን መኩሪያ “ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ትምህርት ቤቶችን በመገንባት ለሰሩት መልካም ስራ ምስጋና ይገባቸዋል” ብለዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም የመፅሀፋቸውን ሽያጭ ለትምህርት ቤቶች ግንባታ በማዋላቸው ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ከመደመር መጽሃፍ ከተገኘ ገቢ በመጀመሪያው ዙር በሁሉም ክልሎች ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው 20 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ማስገንባታቸው የሚታወቅ ነው።
በሁለተኛው ዙር ደግሞ በ128 ሚሊዮን ብር ወጪ 8 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የመሰረተ ድንጋይ ተቀምጦ በግንባታ ላይ ይገኛሉ።
በአዲስአበባ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ 3 ነጥብ 3 ሄክታር ላይ ያረፈና 300 አይነ ስውራንን ማስተናገድ የሚችል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አስገንብተው ማስረከባቸው ይታወቃል።