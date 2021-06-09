በሞጆ ከተማ ከ250 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነቡ የልማት ፕሮጀክቶች አገልግሎት ጀመሩ

አዳማ፣ሰኔ 02 ቀን 2013 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ሞጆ ከተማ ከ250 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነቡ የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶች ዛሬ ተመርቀው አገልግሎት መስጠት ጀመሩ።
የሞጆ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ መሰረት አሰፋ በምረቃ ስነ-ስርዓቱ “በተያዘው የበጀት ዓመት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጠቃሜታ ያላቸው 52 ፕሮጀክቶችን በማጠናቀቅ ለአገልግሎት አብቅተናል” ብለዋል።
ከተጠናቀቁት ፕሮጀክቶች መካከል የንፁህ መጠጥ ውሃ፣ የዘመናዊ ቄራና የገበያ ማዕከል ሰባት ወራት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ተገንብተው ለአገልግሎት እንዲበቁ መደረጉን ጠቅሰዋል።
በበጀት ዓመቱ በከተማዋ አስተዳደር በተከናወነው የልማት ስራዎች ሂደት ከ3 ሺህ 600 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ ዕድል ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉንም ከንቲባዋ ተናግረዋል።
የከተማዋ ህብረተሰብ ባደረገው ተሳትፎ ለመሰረተ ልማት ግንባታ ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጉን ገልጸዋል።
ለፕሮጀክቶቹ አፈፃፀም የከተማዋን የመደበኛና ማዘጋጃ ቤት አገልግሎት ገቢዎች ከ150 ሚሊዮን ብር በላይ በመሰብሰብ አብዛኞቹ የልማት ስራዎች በራስ ገቢ የተሸፈኑ መሆኑን አመልክተዋል።
የሞጆ ከተማ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ሃላፊ አቶ ደረጀ አለማየሁ በበኩላቸው በማይክሮ ሴኮንድ ውስጥ 400 ሜትር ኪዩብ የማመንጨት አቅም ያለው የውሃ ፕሮጀክቱ የከተማዋን የንፁህ መጠጥ ውሃ ሽፋን ከ95 በመቶ በላይ እንደሚያደርሰው ገልጸዋል።
ፕሮጀክቶቹን የመረቁት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ጫላ ለሚ የለውጡ አመራሩ አገርን ከድህነት ለማውጣት የሚያደርገው ጥረት ውጤት እያመጣ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
የሞጆ ከተማ አስተዳደር አጠናቆ ለአገልግሎት ያበቃቸው ፕሮጀክቶች የውጤቱ ማሳያ እንደሚሆኑ ገልጸዋል።
“ክልሉንም ሆነ የሀገሪቱን ብልፅግና ጉዞ የምናሳካው ሁሉን አቀፍ ልማትና ዕድገት ማረጋገጥ ስንችል ነው” ብለዋል።
የከተማዋን ገቢ የመሰብሰብ አቅም በማሳደግ ልማቱን በራስ አቅም ለመሸፈን መስራት እንደሚገባ አሳስበዋል።