በኪነ ጥበብ ስራዎች ስለ ዓባይ ወንዝ ግልጽ መልዕክቶችን ማስተላለፍ እንደሚገባ ተጠቆመ

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 02 ቀን 2013 (ኢዜአ) በተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች ስለ ታላቁ የዓባይ ወንዝ መረጃዎችንና ግልፅ መልእክቶችን ማስተላለፍ ወሳኝ መሆኑን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ገለጸ።
“ሂድ ና” በሚል በዓባይ ውሃ ታሪካዊ ሂደት ላይ የሚያጠነጥን ፊልም በመጪው እሁድ በተለያዩ ዝግጅቶች ይመረቃል፡፡
ይህን ታሪክ ቀመስ ፊልም በማስመልከት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴርና የፊልሙ አዘጋጆች በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል፡፡
የባህል ኢንዱስትሪ ልማት ዳይሬክተር አቶ ተፈሪ ተክሉ “የዓባይ ወንዝን በተመለከተ በተለይም በታችኛው የተፋሰሱ ሀገራት ዘንድ ያለው የተሳሳተ አረዳድ ለማስተካከል በሁሉም መስክ ላይ የተሰማሩ ዜጎች ትክክለኛና ግልፅ መረጃ በማድረስ ማሳወቅ አለባቸው” ብለዋል።
በተለይ የፊልም ኢንዱስትሪው የማህበረሰቡን ግንዛቤ ለማሳደግ የላቀ ጠቀሜታ እንዳለው ተናግረዋል፡፡
የፊልም ኢንዱስትሪ ዓባይንና መጪውን ተስፋ በተመለከተ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ እንዲፈጥር ጥሪ አቅርበዋል፡፡
ሚኒስቴሩ ለተዘጋጀው ፊልም ልዩ ትኩረት መስጠቱን ገልጸው፤ “ፊልሙ ሀገራዊ ሀብታችንን እና ማንነታችንን ሊያሳይና ሊናገር በሚችል መልኩ ተሰርቷል” ብለዋል፡፡
በተለይ ዓባይ ማን ነው? ከየት ይነሳል? የት ይደርሳል? የሚለውን ማውሳትና ትክክለኛውን መረጃ ማሳየት ተገቢ መሆኑን አብራርተዋል፡፡
ከፊልሙ መሪ ተዋናዮች መካከል አርቲስት ችሮታው ከልካይ ብዙ ጊዜ ፊልሞች ሲሰሩ ምሁራኖች እንደማይተቹ ገልጾ፤ ነገር ግን “ሂድ ና” ፊልም ሲሰራ በዘርፉ ምሁራን ተተችቶ ታሪክ እንዳይዛባ ተደርጎ መቅረቡን ተናግሯል።
በዓባይ ምንጭ መነሻ ድረስ ተሂዶ የተሰራው ፊልሙ ማህበረሰቡ ጥሩ ግንዛቤ እንዲጨብጥ የሚያስችል መሆኑን ጠቁሟል።
የፊልሙ ዳይሬክተር ቢኒያም ሽፋ የፊልሙን ስክሪፕት በምስራች ታደሰ መፃፉንና ለፊልሙ እውን መሆን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ድጋፍ ከፍተኛ መሆኑን ጠቁሟል፡፡
የዓባይ መነሻ ኢትዮጵያ መሆኑን ለማሳወቅ ፊልሙ በእንግሊዝኛና በአረብኛ ቋንቋ ትርጉም የተዘጋጀለት መሆኑን የፊልሙ ዳይሬክተር አስረድቷል፡፡
በምረቃ ስነስርኣቱ ላይ የቦንድ ሽያጭ እንደሚከናወንና የተለያዩ ግጥሞች እንደሚቀርቡም ተጠቁሟል፡፡