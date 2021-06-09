የተሰጠን የታማኝ ግብር ከፋይ እውቅና ሀላፊነታችንን የበለጠ እንድንወጣ አነሳስቶናል- ግብር ከፋዮች

አምቦ፣ ሰኔ 2 /2013 (ኢዜአ) የተሰጠን የታማኝ ግብር ከፋይ እውቅና ሀላፊነትና ግዴታችንን የበለጠ እንድንወጣ አነሳስቶናል ሲሉ በአምቦ ከተማ ግብር ከፋዮች ገለጹ።
የአምቦ ከተማ ገቢዎች ባለስልጣን በ2013 በጀት ዓመት ሀላፊነትና ግዴታቸውን በአግባቡ ለተወጡ 109 ግብር ከፋዮችና በገቢ አሰባሰብ ሂደት የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት ዛሬ ዕውቅናና ሽልማት ሰጥቷል።
እውቅና ከተሰጣቸው ግብር ከፋዮች መካከል አቶ ሃሰን መሃመድ ለኢዜአ እንደገለጹት እውቅናው በቀጣይ ግብርን በታማኝነትና በወቅቱ በመክፈል ሀላፊነትና ግዴታቸውን በበለጠ እንዲወጡ አነሳስቷቸዋል ።
የግብይት ደረሰኝ በመስጠት ንግዳቸውን በማከናወናቸውና ታማኝነታቸውን በማስመስከራቸው በተሰጣቸው እውቅና መደሰታቸውን ገልጸዋል፡፡
“ዘንድሮ በሁለተኛ ደረጃ ተሸላሚ ሆኛለሁ፤ በቀጣይ ደግሞ የበለጠ በመስራት አንደኛ ለመሆን እሰራለሁ” ብለዋል፡፡
“ግብር በወቅቱና በትክክለኛው መክፈል ለሀገሪቱና ለከተማችን ትልቅ ጠቀሜታ አለው፣ ምክንያቱም መሰረተ ልማቶች የሚገነቡት ከግብር በሚሰበሰብ ገቢ ስለሆነ ነው” ብለዋል፡፡
“የሚጠበቅባቸውን ግብር በወቅቱና በትክከለኛ መንገድ የማይከፍሉ ግብራቸውን በታማኝነት ከፍለው በቀጣይ ተሸላሚ ለመሆን ሊተጉ ይገባል” ሲሉ መክረዋል ።
“ለግብር ከፋዩ የሚሰጠው እውቅና ታማኝ ዜጎችን ያበዛል” ያሉት ደግሞ ወይዘሮ ወጋየሁ ኃይሌ ናቸው፡፡
“ግብር መክፈል የውዴታ ግዴታ ስለሆነ እኔም የሚፈለግብኝን ግብር በወቅቱ ከፍዬ ለሽልማት በቅቻለሁ፤ ለሌሎች ምሳሌ በመሆኔ ተደስቻለሁ” ብለዋል፡፡
የአምቦ ከተማ ገቢዎች ባለስልጣን ኃላፊ አቶ አስመራ አበራ እውቅናውና ሽልማቱ ለታማኝ ግብር ከፋዮች እንዲሁም በአሰባሰቡ የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላትና ለቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች የተሰጠ መሆኑን ተናግረዋል።
ባለስልጣኑ በበጀት ዓመቱ ለመሰብሰብ ካቀደው 209 ሚሊዮን ብር ውስጥ ባለፉት አስር ወራት 169 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡን ተናግረዋል።
የተሰበሰበው ገቢ ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ37 ሚሊዮን ብር ብልጫ እንዳለው ጠቅሰዋል፡፡
የአምቦ ከተማ ካንቲባ አቶ ሳህሉ ድርብሳ በበኩላቸው ራሳችንን ከማጭበርበርና ከስርቆት በመጠበቅ ለልጆቻችን ታማኝነትና መልካም ስብእና ልናወርስ ይገባል” ብለዋል።
ለታማኝነት ዋጋ ሳይሰጡ በአቋራጭ ለመክበር የሚሄዱ የንግዱ ማህበረሰብ ካሉ በማስተማር በጋራ ወደ ህጋዊነት ለማምጣት መስራት እንደሚገባ አስገንዝበዋል፡፡
“ግብር ለአንድ አካል የሚከፈል ሳይሆን ለህዝብ የሚከፈል በመሆኑ መሰረተ ልማትን ለማሟላትና ለዜጎች ትምህርት ቤትና ጤና ጣቢያ እንዲሁም መንገድ መልሳችሁ የምትገነቡ ስለሆናችሁ ኩራት ሊሰማችሁ ይገባል” ብለዋል፡፡
“እናንተ የልማት አምባሳደሮች ስለሆናችሁ ትበረታታላችሁ” ሲሉም እውቅናና ሽልማት የተሰጣቸውን አድንቀዋል።
ለታማኝ የግብር ከፋዮችና በአሰባሰቡ የላቀ አስተዋጾ ላበረከቱ ዋንጫና የምስክር ወረቀት ተሰጥቷል።