በሶማሌ ክልል ባለፉት ሁለት ዓመታት የተከናወኑ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች በ27 ዓመታት ከተሰራው ይበልጣል- ምክትል ርእሰ መስተዳደር ሙስጠፌ

ሰኔ 02 /2013 (ኢዜአ) በሶማሌ ክልል ባለፉት ሁለት ዓመታት የተከናወኑ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች በ27 ዓመታት ከተሰራው የሚበልጥ መሆኑን የሱማሌ ክልል ምክትል ርእሰ መስተዳደር ሙስጠፌ መሀመድ ተናገሩ።
በጅግጅጋ ከተማ 10 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያላቸው የውስጥ ለውስጥ መንገዶች ምርቃትና የአዳዲስ መንገዶች ማስጀመሪያ መርሀ ግብር ተከናውኗል።
በዚሁ መርሃ ግብር ላይ በመገኘት መልእክት ያስተላለፉት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ፤ ባለፉት ሁለት ዓመታት የተሰራው የመሰረተ ልማት ግንባታ በ27 ዓመታት ውስጥ ከተከናወነው የላቀ ነው።
በክልሉ በሁለት አመታት ውስጥ በትምህርት፣ በጤና፣ በመንገድ መሰረተ ልማት በርካታ ስራዎች መከናወናቸውን ገልጸዋል።
በክልሉ የተከናወኑት በርካታ የመሰረተ ልማት ስራዎች የስራ ዕድል በመፍጠርም ሆነ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ በማድረግ ትርጉም ያለው ለውጥ አምጥተዋል ብለዋል።
በክልሉ የቆየውን የውሃ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የ8 ሚሊዮን ብር የውሃ ፕሮጀክት በቅርቡ ይጀመራል ብለዋል አቶ ሙስጠፌ።
የህብረተሰቡን ፍላጎት መሰረት ያደረገ ልማት ቀጣይነት ይኖረዋል ያሉት ምክትል ፕሬዚዳንቱ፣ የፌደራል መንግስትም የጀመረውን ድጋፍ አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል።
የሶማሌ ክልል የሀገር ሽማግሌ ገራድ ኩልምየ ገራድ መሀመድ፤ ባለፉት ሁለት ዓመታት የተከናወኑ የልማት ስራዎች የሶማሌ ክልል ህዝብ በራሱ መስራት አይችልም ለሚሉ አካላትን የተሳሳተ እይታ ያስተካከለ መሆኑን ገልጸዋል።
ከለውጡ በኋላ በነበሩት ሁለት ዓመታት የተሰራውን የመሰረተ ልማት ያክል ከለውጡ በፊት በነበሩት አስር ዓመታት አልተሰራም ሲሉም ገልጸዋል።
ከዚህ ጎን ለጎን በጅግጅጋ ከተማ ብሎም እንደ ክልል የንጹህ መጠጥ ውሃ እጥረት መኖሩን አንስተው ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጥ ጠይቀዋል።
የጅግጅጋ ከተማ ከንቲባ አብዲፈታህ ሼህ ኢብራሂም ከለውጡ በፊት በነበሩት አስር ዓመታት በከተማዋ የተሰራው የመንገድ መሰረተ ልማት 8 ኪሎ ሜትር ብቻ እንደነበር አስታውሰዋል።
ባለፉት ሁለት ዓመታት ግን በጥቂት ገንዘብ ከ10 ኪሎ ሜትር በላይ የአስፓልት መንገዶች መሰራቱ የሚደነቅ ስኬት ነው ብለዋል።
ዛሬ የተጀመረውን የ30 ኪሎ ሜትር የመንገድ ግንባታም በተያዘለት ጊዜ እንደሚከናወን ጠቅሰው በቀጣይ የከተማዋን የውሃ ችግር ለመፍታትም ይሰራል ብለዋል።