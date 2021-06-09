በጅግጅጋ ከተማ የተገነባው 10 ኪሎ ሜትር የውስጥ ለውስጥ የአስፓልት መንገድ ተመረቀ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ሰኔ 2/2013 በሱማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ የተገነባው 10 ኪሎ ሜትር የውስጥ ለውስጥ የአስፓልት መንገድ ተመረቀ።
በሱማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ 10 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያላቸው አራት ደረጃቸውን ጠብቀው የተገነቡ የውስጥ ለውስጥ የአስፓልት መንገዶች ተመርቀዋል።
በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሀመድ እንዲሁም ሌሎች የመንግስት ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች ተገኝተዋል።
ከዚህም ጎን ለጎን 30 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የመንገድ ግንባታ ይፋ ሆኗል።
የሶማሌ ክልል ፕረዚዳንት ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ መሀመድ ዩሱፍ ሮብሌ ለኢዜአ እንደገለጹት በክልሉ ከዚህ ቀደም እኩል የልማት ተጠቃሚነት አልነበረም።
ክልሉ በራሱ የተፈጥሮ ሀብትና ንብረት የማዘዝ መብቱን ተነጥቆ መቆየቱንም አስታውሰዋል።
በሀገሪቱ የመጣውን ለውጥ ተከትሎ ግን የክልሉ ህዝብ በልማት ተጠቃሚ መሆን ጀምሯል ብለዋል።
የጅግጅጋ ከተማ በመልማት ጸጋዋ ልክ እንደ ሌሎች የክልል ከተሞች ምቹና ተመራጭ ለማድረግ የለውጡ አመራር ባደረገው ጥረት ተጨባጭ ለውጥ መጥቷል ብለዋል።
ዛሬ ግንባታው ከሚጀመረው 30 ኪሎ ሜትር መንገድ 7 ኪሎ ሜትሩ በኢትዮጵያ መንገዶች ጣለስልጣን የሚሰራ ሲሆን ቀሪው በክልሉ መንግስት የሚገነባ ይሆናል።