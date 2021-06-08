በሲራሮ ወረዳ 313 ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ የተገነባ መንገድና ድልድይ ለአገልግሎት ክፍት ሆነ

ሀዋሳ ፤ ሰኔ 1/2013 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ምዕራብ አርሲ ዞን ሲራሮ ወረዳ 313 ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ የተገነባ የሪቅቻ ቅሌ ቀነኒ ድልድይ እና የ3 ነጥብ 2 ኪሎ ሜትር ጥርጊያ የተሸከርካሪ መንገድ ዛሬ ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆነ።
መንገዱንና ድልድዩን መርቀው ስራ ያስጀመሩት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ተወካይ አቶ አበራ ወርቁ እና የምዕራብ አርሲ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አበራ ቡኖ ናቸው።
በአንድ ዓመት ከሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ የተከናወነው ድልድዩ 135 ሜትር ርዝመት እና የጎን ስፋቱ ደግሞ 61 ሜትር ነው።
የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ በምረቃው ስነ-ስርዓት ወቅት እንደተናገሩት፤ በአካባቢው ማህረሰብ ዘንድ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ሆኖ ሲነሳ የቆየው ድልድይ ግንባታ በክልሉ መንግስት ድጋፍና ክትትል ሲደረግለት ቆይቷል።
ለግንባታው የወጣው ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ በክልሉ መንግሥት የተሸፈነ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
ድልድዩ ከመሰራቱ በፊት 80 ሜትር ጥልቀት ያለው ጉድጓድማ አካባቢ ስለነበር ለዘመናት በወረዳው ህዝብ ላይ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጫና ከማሳደሩ ባለፈ የህይወት ዋጋ ማስከፈሉን አስታውሰዋል።
የድልድዩ መሠራት የኦሮሚያ፣ ሲዳማና ደቡብ ክልሎች አጎራባች አካባቢ ህዝቦችን ኢኮኖሚያዊ፣ ማኅበራዊና ባህላዊ መስተጋብር እንዲጎለብት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑን ገልጸዋል።
ድልድዩ የሲራሮ ወረዳ ነዋሪዎችን የዘመናት ጥያቄ የመለሰ ነው ያሉት ዋና አስተዳዳሪው ለረጅም ዓመታት አገልግሎት መስጠት እንዲችል የአካባቢው ህብረተሰብ ተገቢውን እንክብካቤና ጥበቃ እንዲያደርግ መልዕክት አስተላልፈዋል።
የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ተወካይ በበኩላቸው፤ የድልድዩ መሰራት ለዘመናት የነበረውን የህዝባችንን ችግር እንደሚያቃልል ገልጸው፤ በተለይ የብልጽግና ተምሳሌት ሊሆን የሚችል ከፍተኛ ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ መስተጋብር የሚያጠናክር በመሆኑ እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል።
በምርቃ ስነሰርዓት የተገኙት የሲዳማ ክልል ሠላምና ፀጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ጢሞቲዎስ ፤ በአካባቢው ባለው ጥልቅ ጉድጓድ ምክንያት የሲዳማና የኦሮሚያ አጎራባች ወረዳዎች ለመገናኘት ሲቸገሩ መቆየታቸውን አስታውሰው ፤የድልድዩ መገንባት የህዝብ ለህዝብ ትስስርን እንደሚያጠናከር ገልጸዋል።
የሲዳማ ክልል የአጎራባች ወረዳዎችን ልማት ለማቀላጠፍ በ50 ሚሊዮን ብር ያሰራው የመንገድ ፕሮጀክት በቅርቡ እንደሚመረቅም ጠቁመዋል።
ከሲራሮ ወረዳ ነዋሪዎች መካከል መምህር አቡሽ ቲራገልገሎ በሰጡት አስተያየት፤ የተገነባው ድልድይና መንገድ ለህዝቡ የዘመናት ችግር የሚያቃልል በመሆኑን መደሰታቸውን ገልጸው፤ ለዚህም ለለውጡ መንግሥት ምስጋና አቅርበዋል።
የሪቅቻ ቅሌ ቀነኒ ድልድይ ሲራሮ ወረዳን ከዞን ማዕከል ፣ከብላቴ ዙሪያ ፣ከቦረቻ፣ወላይታና ሌሎችንም ወረዳዎች ለመገናኘት መተላለፊያ መሆኑ ተመልክቷል።
በምረቃ ስነ-ስርዓት የኦሮሚያ፣ ደቡብና ሲዳማ ክልሎች የተውጣጡ የሥራ ኃላፊዎች፣ አባገዳዎችና የአካባቢው ነዋሪዎች ተገኝተዋል።