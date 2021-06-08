በኢትዮጵያ ህልውና የማይደራደረው ብልጽግና ፓርቲ ችግሮችን በበሳል አመራር እየተሻገራቸው ነው…አቶ ደመቀ መኮንን

ባህርዳር፤ ሰኔ 1/2013(ኢዜአ) ኢትዮጵያ በጨካኞች ሴራ ደካማ እንድትሆን ብዙ ቢሰራም በሀገር ህልውና የማይደራደረው ብልጽግና ፓርቲ ችግሮቹን በበሳል አመራር እያሸነፋቸው መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገለጹ።
በአዊ ዞን እንጅባራ ከተማ የብልጽግና ፓርቲ ማኒፌስቶ የማስተዋወቅና የምርጫ ቅስቀሳ ዛሬ ተካሒዷል።
በመድረኩ ላይ የተገኙት አቶ ደመቀ መኮንን እንዳሉት ብልጽግና ፓርቲ አሁን የገጠሙትን ችግሮች ተቋቁሞ አብሮነትን ማዕከል አድርጎ እየሰራ ነው።
“ኢትዮጵያ በዚህ ወቅት ከውስጥም ከውጭም ተወጥራለች” ያሉት አቶ ደመቀ ይሄንን ችግር ስልታዊ በሆነና በጥበብ በመምራት ሃገርን የማሻገር አቅሙም ከፍ ያለ ፓርቲ እንደሆነ ገልጸዋል።
ሀገሪቷ በጨካኞች ደካማ ሆና እንድትቀር ብዙ ሲሰራ መቆየቱን ገልጸው “በኢትዮጵያ ህልውና መደራደር የማይችለው ብልጽግና ችግሮቹን ሁሉ በበሳል አመራር እያሸነፋቸው ይገኛል” ብለዋል።
ከጁንታው ጋር ተያይዞ እየቀረቡ ያሉት እጅ ጥምዘዛዎችና በቀላሉ ሽብርክ የሚል መንግስት ለመፍጠር የሚደረገውን ሙከራ በከፍተኛ ሃላፊነት፣ በጽናትና ጥበብ የመፍታት ስራ እየተከናወነ እንደሆነም አብራርተዋል።
ፓርቲው “ይህን አስቸጋሪ ወቅት ታግሎ በማሸነፍ የመጪው ትውልድ ኢትዮጵያን በመገንባት ሃገሪቱን ወደ ቀደመ ከፍታዋ ይመልሳታል” ብለዋል።
ባለፉት ጊዜያት የህዝቡን የልማት ጥያቄ የሚመልሱ ስራዎች የተሰሩ ቢሆንም ሃገሪቱን የተፈታተኑ ችግሮች ማጋጠማቸውንም አስረድተዋል።
አሁንም የልማት ጥያቄዎችን ደረጃ በደረጃ ለመፍታት መንግስት ቁርጠኛ መሆኑን ገልጸው ፤ “በተለይም በችግር ውስጥ ሆኖ የህዳሴ ግድብን ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ለማሳካት የተደረገው ዝግጅት የዘመኑን ጀግንነት የሚጠይቅ ተግባር ነው” ብለዋል።
6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊና የሁሉም ተሳትፎ የተረጋገጠበት ሆኖ እንዲጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰው፤ ለዚህም ሁሉም ሃላፊነቱን እንዲወጣ አሳስበዋል።
የብልጽግና ፓርቲ ጽሕፈት ቤት ሃላፊ አቶ ብናልፍ አንዷለም በበኩላቸው “ብልጽግና በእሳት ተፈትኖ በተግባር ያለፈ አሻጋሪ ፓርቲ ነው” ብለዋል።
ከሶስት ዓመታት በፊት ትህነግ በሰራው ሃገር የማፈራረስ ሴራ የኢትዮጵያን ቀጣይ ሁኔታ መተንበይ የማይቻልበት የጭንቅ ወቅት እንደነበረም አስታውሰው፤አሁን ላይ ያ ችግር ታልፎ ተፎካካሪ ፓርቲዎች በሃገራቸው ጉዳይ ሃሳባቸውን ይዘው የሚወዳደሩበት የሃሳብ መድረክ መፈጠሩ የለውጡ ውጤት እንደሆነ ተናግረዋል።
ነገር ግን አሁንም ጸረ-ኢትዮጵያ የሆኑ አካላት ሃገሪቱን ችግር ውስጥ ለመክተት እየሰሩ መሆኑን አመልክተው ይሄንን በጥበብ ለማለፍና ዜጎች በሃገራቸው ያለምንም ስጋት ሳይፈናቀሉና ጉዳት ሳይደርስባቸው እንዲኖሩ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት ጋር በተያያዘ ከውስጥም ሆነ ከውጭ ችግር ማጋጠሙን የገለጹት አቶ ብናልፍ “ይሄንን በማምከን ለውጤት ለማብቃት በታላቅ ትጋት እየተሰራ ይገኛል” ብለዋል።
ልማት የኢትጵያዊያን የህልውና ጉዳይ እንደሆነ ጠቅሰው፤ ይህ የተጀመረው ለውጥ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ተባብሮ መስራት እንደሚገባም አመልክተዋል።
“ምርጫው ዴሞክራሲያዊና የሁሉንም ተሳትፎ ያረጋገጠ እንዲሆን እየተሰራ ነው” ያሉት ደግሞ የአዊ ብሄረሰብ አስተዳደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ባይነሳኝ በሪሁን ናቸው።
የታላቁ ህዳሴ ግድብን የውሃ ሙሌት ለማስተጓጎል የሚደረገው ጥረት ኢትዮጵያን በእጅ አዙር ለመግዛት የሚደረግ ጫና እንደሆነም አስረድተዋል።