የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጆች የተጀመረውን የብልጽግና ጉዞ ለማሳካት አስተዋጻቸው የላቀ መሆኑ ተመለከተ

ዲላ ሰኔ 1/2013 ( ኢዜአ ) የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጆች በመካከለኛ ደረጃ ባለሙያዎችን በማፍራት በሀገሪቱ የተጀመረውን የብልጽግና ጉዞ ለማሳካት አስተዋጻቸው የላቀ መሆኑን ተገለጸ።
በጌዴኦ ዞን ቡሌ ወረዳ በ40 ሚሊዮን ብር ወጭ የተገነባ የቡሌ ኮንስትራክሽን ኢንዲስቲሪያል ኮሌጅ ተመርቋል።
ኮሌጁን መርቀው የከፈቱት በምክትል ርእሰ መስተዳደር ማዕረግ የደቡብ ክልል ባህል፣ ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ ሃላፊ አቶ ሃይለማሪያም ተስፋዬ ኮሌጁን መርቀዋል።
አቶ ሃይለማሪያም በወቅቱ እንዳሉት ሀገሪቱ የጀመረችውን የብልጽግና ጉዞ ለማሳካት በመካከለኛ ደረጃ የሰለጠነ ብቁና ተወዳዳሪ ባለሙያ ያስፈልጋታል።
የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ተቋማትም በዘርፉ የሚፈለገውን ባለሙያ በማፍራት እረገድ አስተዋጻቸው የላቀ መሆኑን አመልክተዋል።
የኮሌጁ መገንባት በአካባቢው ያለውን የስራ አጥ ቁጥር ለመቀነስ እንደሚያግዝ ተናግረዋል።
“ወጣቱ በኮሌጁ ገብቶ የሙያ ባለቤት በመሆን ራሱንና አከባቢውን ከመጥቀም ባለፈ በሃገሪቱ የብጽግና ጉዞ የሚጠበቅበትን ድርሻ እንዲያበረክት ኮሌጁ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል” ብለዋል ።
ወጣቱ የሙያ ባለቤት በመሆንና ጠንክሮ በመስራት ሀገሪቱ ከተደቀነባት ጫና እንድትላቀቅ የበኩሉን ሊንወጣ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
የኮሌጁ መመረቅ ግንባታቸው የሚጀመሩ መሰረተ ልማቶች እንደሚጠናቀቁ ማሳያ መሆኑን ጠቁመው ለ2ኛው ዙር የታላቁ የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ስኬትና ለምርጫው ሰላማዊነት እንደሚሰራ ተናግረዋል።
ኢንዱስትሪያል ኮሌጁ ወጣቶችን የሙያ ባለቤት ከማድረግ ባለፈ የፈጠራ አቅማቸውን እንዲያጎለብቱ እድል የሚፈጥር መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የጌዴኦ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሽፈራው ቦጋለ ናቸው።
ቡሌን ጨምሮ አጎራባች ወረዳዎች ከፍተኛ የእንጨትና የቀርከሃ ሃብት ባሌቤት በመሆናቸው ወጣቶች ከኮሌጁ በሚያገኙት እውቀት የሙያ ባለቤት ሆነው ወደ ስራ እንዲገቡ ምቹ ሁኔታ መኖሩን ገልጸዋል።
ተቋሙ የተጣለበትን መካከለኛ ደረጃ የሰለጠነ የሰው ሃይል ከማፍራት ጎን ለጎን የአርሶ አደሩን የቴክኖሎጂ ችግር ለመቅረፍ በትኩረት መስራት እንዳለበት አሳስበዋል።
የኮሌጁ ዲን አቶ ዘመን ዳንኤል በበኩላቸው ኢንዱስትሪያል ኮሌጁ በወረዳው መከፈቱ ከዚህ ቀደም ዲላና ሃዋሳ እየሄዱ የሚማሩ ወጣቶችን ከአላስፈላጊ ወጪና የጊዜ ብክነት እንደሚያድናቸው ጠቁመዋል።
ኮሌጁ በመጪው ዓመት ከደረጃ አንድ እስከ አራት በአምስት የትምህርት መስኮች 500 ተማሪዎችን በመቀበል ስራ እንደሚጀምር አስታውቀዋል።
ለኮሌጁ ግንባታ 40 ሚሊዮን ብር ወጪ መደረጉን ተናግረዋል።
በምረቃ ስነ -ስርዓቱ ላይ የክልል፣ የዞንና የወረዳ ከፍተኛ አመራሮች፣ አባ ገዳዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች ና የቡሌ ከተማ ነዋሪዎች ተገኝተዋል።