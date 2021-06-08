“ኦሮሚያን ይጎብኙ” በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገፆች የማስተዋወቅ ስራ እየተከናወነ ነው

ሰኔ 1/ 2013 (ኢዜአ) የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን “ኦሮሚያን ይጎብኙ” በሚል በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገፆች በማስተዋወቅ የቱሪዝም ዘርፉን ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑን ገለጸ።
የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ምክትል ሃላፊ አቶ አብዩ ተሰማ፤ የቱሪስት መዳረሻዎችን በማልማትና በስፋት በማስተዋወቅ ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ እየተከናወኑ ያሉ ስራዎችን በሚመለከት መግለጫ ሰጥተዋል።
በመግለጫቸውም ክልሉ የቱሪዝም ተጠቃሚነቱን ለማሳደግ ባለፈው ዓመት የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽንን በማቋቋም ስራ መጀመሩን አስታውሰዋል።
ኮሚሽኑ ከተቋቋመ በኋላ የቱሪዝም መዳረሻዎችን የማልማትና አገልግሎቱን የማሻሻል፣ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት የመስራትና የማስተዋወቅ ስራዎችን በትኩረት መሰራቱን ገልጸዋል።
በተለይ ”ኦሮሚያን ይጎብኙ’’ በሚለው የማህበራዊ ትስስር ገጽ በመጠቀም በክልል የሚገኙ የቱሪዝም ሃብቶችን ያመስተዋወቅ ስራ በስፋት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በርካታ የቱሪዝም ሃብቶች ባሉባቸው የሚኖሩ ዜጎች ከዘርፉ ከሚገኘው ሃብት ተጠቃሚ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ በስፋት እየተከናወነ መሆኑንም አቶ አብዩ ገልጸዋል።
በቀጣዩ ሳምንት በኦሮሚያ ክልል ነገሌ አካባቢ “ሊበን ወፍ” የተባለች የወፍ ዝሪያና ሌሎች የአካባቢው የተፈጥሮ ሃብቶችን በአግባቡ ለመጠበቅ የሚያስችል ወርክሾፕ እንደሚካሄድም ተናግረዋል።
ከኮተቤ ዩኒቨርስቲ የአእዋፍት ተማራማሪ ረዳት ፕሮፌሰር ብሩክታዊት አብዱ፤ በቦረና አካባቢ የሊበን ወፍ ዝርያ ላይ ምርምር ስራ ማከናወናቸውን ገልጸዋል።
ይህች የወፍ ዝርያ በአካባቢው የሚገኝ ሳር ላይ የምትራባና መሆኗን ጠቅሰው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የአካባቢው ሳር በተለያዩ ምከንያቶች እየተመናመነ በመምጣቱ የመጥፋት አደጋ ተደቅኖባታል ብለዋል።
በአካባቢው የሚካሄደው ወርክሾፕ ሊበን ወፍን ጨምሮ ሌሎች የወፍ ዝሪያዎችን ለመታደግ ሚናው ከፍ ያለ መሆኑን ገልጸዋል።