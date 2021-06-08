የሴቶች ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማጠናከረ እንደሚጥሩ የብልጽግና ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች ገለጹ

ሐረር ፤ ሰኔ 1/ 2013 (ኢዜአ) የሴቶች ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማስቻል የበኩላቸውን ጥረት እንደሚያደርጉ የብልጽግና ፓርቲ ሴት አባላት እና ደጋፊዎች ገለጹ።
እነዚህ አባላትና ደጋፊዎች በሐረር ከተማ የምርጫ ቅስቀሳ አካሂደዋል፡፡
አባላትና ደጋፊዎች እንዳሉት፤ ሁሉን አቀፍ ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሴቶች የሚበጀውን ከመምረጥ ባለፈ ሀገራዊ ምርጫው ሰላማዊ፣ ነጻና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ ናቸው፡፡
በብልጽግና ፓርቲ የሐረሪ ሴቶች ሊግ ጽህፈት ቤት ሃላፊ ወይዘሮ ፈሪሃ መሐመድ ባደረጉት ንግግር፤ ፓርቲው ሴቶችን መብትና ጥቅም ለማስከበር ዘርፈ ብዙ ተግባራት እያከናወነ ይገኛል፡፡
ሴቶች በፓርቲው የተሰጣቸውን ትኩረት እና የተፈጠረላቸውን ምቹ ሁኔታን ከግንዛቤ ማስገባት ይገባል፤ በቀጣይም ተጠቃሚነታቸውን ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚበጃቸውን ፓርቲ ብልጽግናን እንመርጣለን ብለዋል፡፡
ብልጽግና ያለው ኢኮኖሚያዊ፣ማህበራዊና ፖለቲካዊ መሰረት ሀገሪቱን ማሻገር የሚችል ፓርቲ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
በተያዘው ወር የሚካሄደው ጠቅላላ ምርጫ ሰላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊ፣ ነጻና በህዝብ ዘንድ ተአማኒነት ያለው እንዲሆን የበኩላቸውን ጥረት እንደሚያደርጉ ተናግረዋል።፡
በፓርቲው የክልሉ ሴቶች ሊግ ምክትል ሰብሳቢ ወይዘሮ አረፋት አብራሂም በበኩላቸው፤ ሴቶች ለብልፅግና ፤ ብልፅግና ለሴቶች ሊግ በሚል መሪ ሀሳብ በከተማዋ ዋና ዋና ጎዳናዎች የምረጡኝ ቅስቀሳ አድርገናል ብለዋል፡፡
በተለይም ከለውጡ ወዲህ እንደ ሀገርና ክልል የሴቶችን ሁለተናዊ ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት መጎልበቱን አመልክተው፤ ይህንን አጠናክሮ በማስቀጠል የሀገሪቱን ብልጽግና እንዲረጋገጥ በተለይም ሴቶች የሚጠቅመውን መምረጥ ይገባናል ሲሉ አስታወቀዋል፡፡
በየደረጃው የሚገኙ ሴቶች ምርጫው ሰላማዊ፣ ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ሚናቸውን እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል፡፡
የሴቶችን የአመራር ሰጪነት እና እኩልነት የጎለበተው በብልጽግና ዘመን ነው ያሉት ሌላው ፓርቲው አባል ወይዘሮ ንግስት ኩምሳ ናቸው፡፡
ህዝቡ የሀገሪቱ ብልጽግና ቀጣይ እንዲሆን የሚበጀውን መምረጥ አስፈላጊ ነው፤ ምርጫውንም የተሳካ እንዲሆን ከማድረግ አንፃርም የድርሻውን መወጣት እንዳለበት አመልከተዋል።
ወይዘሮ ትግስት ገብረየሱስ በበኩላቸው፤ የሴቶች እኩልነት የተረጋገጠው በብልፅግና ጊዜ ነው በመሆኑም ይህ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በተለይም ሴቶች የሚመርጡትን በተገቢው መልኩ በማስተዋል ሊሆን እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡
በምርጫው የቅስቀሳ ስነ-ስርዓት በክልሉ ገጠርና ከተማ የተወጣጡ የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች ተካፋይ ሆነዋል፡፡