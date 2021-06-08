የህዝቡን የመሰረተ ልማት ችግር በማቃለል ሁለንተናዊ ለውጥ ለማምጣት እየተሰራ ነው -አቶ አሚን ጁንዲ

ጎባ፣ ሰኔ 1/2013 (ኢዜአ) የህዝቡን የመሰረተ ልማት ችግር በማቃለል ሁለንተናዊ ለውጥ ለማምጣት እየተሰራ ነው ሲሉ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አማካሪና የኦሮሚያ ዳያስፖራ ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር አቶ አሚን ጁንዲ አስታወቁ።
በባሌ ዞን በጋሰራና ሲናና ወረዳ ከ55 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነቡ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ተቋማት የክልሉና የየዞኖቹ አመራሮች በተገኙበት ተመርቀዋል።
በወረዳዎቹ ግንባታቸው የተጠናቀቁ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ የጋሰራ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ፣ የወጣቶች መዝናኛ ማዕከል፣ ጤና ጣቢያና 16 ኪሎ ሜትር የገጠር መንገድ ተመርቀዋል፡፡
በጋሰራ ወረዳ በተካሄደ የምረቃ ስነ ስርአት ላይ የተገኙት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አማካሪና የኦሮሚያ ደያስፖራ ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር አቶ አሚን ጁንዲ እንዳሉት ክልሉ የህብረተሰቡን ጥያቄዎች ለመመለስ ከምንጊዜውም በላይ በትኩረት እየሰራ ነው፡፡
“መንግስት ህዝቡን ወደ ብልጽግና ለማሻገር የያዘውን እቅድ ለማሳካት በተለይም የትምህርት፣ የጤናና የመንገድ አገልግሎትን ለሁሉም ተደራሽ ለማድረግ ሰፋፊ ስራዎች ተሰርተዋል” ብለዋል፡፡
“በባሌ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ የግንባታ ስራቸው ተጠናቀው እየተመረቁ የሚገኙ መሰረተ ልማት ተቋማት የጥረቱ አካል ናቸው” ብለዋል ፡፡
ከቀናት በኋላ የሚካሄደው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ከህብረተሰቡ ትልቅ ስራ እንደሚጠበቅ የተናገሩት አቶ አሚን የተጀመረው የለውጥ እንቅስቃሴ እንዲቀጥል ህዝቡ የአካባቢውን ሰላም በመጠበቅ በምርጫው የሚበጀውን ፓርቲ መምረጥ እንዳለበት ተናግረዋል።
የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዱልሀኪም አልይ በበኩላቸው “በዞኑ የለውጥ መንግስት በሰጠው ትኩረት ከ1 ነጥብ 7 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ከ139 የሚበልጡ የመሰረተ ልማት ተቋማት ተገንብተው በዙር እየተመረቁ ይገኛሉ” ብለዋል፡፡
ህዝቡም ለአገልግሎት የበቁ ተቋማትን በመንከባከብ ሊገለገልባቸው እንደሚገባ አቶ አብዱልሀኪም አሳስበዋል።