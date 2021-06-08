የድንገተኛ አደጋ እና የጽኑ ህሙማን ሕክምናን መምራት የሚያስችል ስትራቴጂክ ዕቅድ ይፋ ሆነ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ሰኔ 1/2013 የድንገተኛ አደጋ እና የጽኑ ህሙማን ሕክምናን መምራት የሚያስችል የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ ዕቅድ ጤና ሚንስቴር ይፋ አደረገ።
ዕቅዱ በቀጣዮቹ አምስት ዓመታት የድንገተኛ እና የጽኑ ህሙማን ሕክምናን በተደራጀ መልኩ ለመምራት የሚያስችል ነው ተብሏል።
የጤና ሚንስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በመርሃ ግበሩ ላይ ባደረጉት ንግግር ዕቅዱ ከአምስት ዓመቱ የጤና ዘርፍ ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ጋር ተሰናስሎ የተዘጋጀ መሆኑን ገልጸዋል።
በድንገተኛ አደጋዎች ወቅት ለማህበረሰቡ ፈጣን ምላሽ መስጠት የሚያስችል ጠንካራ፣ ሁሉን አቀፍና ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል መሆኑንም አስረድተዋል።
ወቅቱ በተለያዩ ምክንያቶች ተፈጥሮአዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች የተበራከቱበት እንደመሆኑ ዕቅዱ ይህንን የድንገተኛና የጽኑ ህሙማን ህክምና በተቀናጀ መልኩ ለመመለስ እንደሚያስችል አመልክተዋል።
አደጋዎች ወይም ችግሮች ሲፈጠሩ ከቅድመ ሆስፒታል ጀምሮ እስከ ጽኑ ህሙማን ሕክምና ድረስ ያሉ ምዕራፎች በስትራቴጂክ ዕቅዱ ላይ እንዲካተቱ መደረጋቸውንም ሚንስትሯ ተናግረዋል።
በዘርፉ ከመንግስት፣ ከክልሎችና ከህብረተሰቡ በተገኘ መዋጮ 3 ሺህ አምቡላንሶች በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች አገልግሎት የሚሰጡ መሆናቸውንም ገልጸዋል።
ህብረተሰቡ በቀላሉ አገልግሎቱን ማግኘት የሚችልበት ስርአት መዘርጋት እና የጥሪ ማእከላትን ማስፋፋትም በዕቅዱ ውስጥ መያዙን ነው የገለጹት።
“ዕቅዱ በቀጣይ አምስት ዓመት በድንገተኛ አደጋ እና የፅኑ ህሙማን ህክምና በማጣት የሚደርሰውን የሞት እና የአካል መጉደል ለመከላከልም ጠቀሜታ አለው” ብለዋል ዶክተር ሊያ።
ለድንገተኛ እና ጽኑ ህሙማን ህክምና የሚሆኑ መሳሪያዎችም ሆነ መድሃኒቶች ዋጋቸው ውድ መሆናቸውን ገልጸው፣ “ዕቅዱ ተፈጻሚ እንዲሆን የሁሉም ርብርብ ያስፈልጋል” ብለዋል።
የዓለም የጤና ድርጅት ተወካይ ዶክተር ሃማሳምቦ ቦሪማ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ቅድመ መከላከልን መሰረት ያደረገ የጤና ስርአቷን ማጠንከር እንዳለባት ገልጸዋል።
ይህም በሽታዎች የሚያደርሱትን ጉዳት በእጥፍ እንደሚቀንሰው ነው የተናገሩት።
በዛሬው እለት ይፋ የተደረገው ዕቅድም ቅድመ መከላከልን መሰረት ያደረገ የጤና ስርአቱን ለማገዝ እንደሚያስችል ገልጸዋል።
“የድንገተኛ ህክምናን ተደራሽ ለማድረግ የተቀናጀና አቅም ያለው ባለሙያ ያስፈልጋል” ያሉት ደግሞ በጤና ሚንስቴር የድንገተኛ እና ጽኑ ህሙማን ሕክምና አገልግሎት ዳይሬክተር ዶክተር አለኝታ ገብረየሱስ ናቸው።
ሚኒስቴሩ በዘርፉ የሚታየውን የእውቀት ክፍተት ለመሙላት የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች እየሰጠ መሆኑንም ጠቁመዋል።
ስትራቴጂክ ዕቅድ ተገልጋዩን ያማከለ እና ጥራት ያለው የድንገተኛ እና የጽኑ ህሙማን ሕክምና ለመስጠት የሚያስችል መሆኑንም ተናግረዋል።
የአምስት ዓመት ዕቅዱን ተግባራዊ ለማድረግ 8 ነጥብ 37 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልግም ተመላክቷል።