በምዕራብ አርሲ ዞን የተገነቡ የልማት ፕሮጀክቶች ተመረቁ

ሀዋሳ ፤ ግንቦት 30/2013 (ኢዜአ) በምእራብ አርሲ ዞን ከ63 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የተገነቡ የልማት ፕሮጀክቶች ዛሬ ተመረቁ።
ከተመረቁት ፕሮጀክቶች መካከል በአዳባ ወረዳ 36 ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ የተገነባው የኢፋ ቦሩ ወሻ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና ከ22 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ ማስፋፊያ የተደረገለት የዶዶላ ከተማ አጠቃላይ ሆስፒታል ይገኙበታል።
በምረቃ ስነ-ስርዓት ላይ የምዕራብ አርሲ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አበራ ቡኖ እንዳሉት፤ በዞኑ የመልካም አስተዳደር ችግር ሆነው የቆዩ ፕሮጀክቶችን በአፋጣኝ ለማጠናቀቅ ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ በጀት በመመደብ ርብርብ ሲደረግ ቆይቷል።
አሁን ላይ የትምህርት፣የጤና፣የመጠጥ ውሃ፣መስኖና የመንገድ 90 ፕሮጀክቶች ግንባታን በማጠናቀቅ ወደ ማስመረቅ ተግባር መገባቱን ጠቅሰዋል።
ከተጠናቀቁት ውስጥ 80 ፕሮጀክቶች ከአራት እስከ አስር ዓመታት ግንባታቸው የዘገዩ መሆናቸውን አመለክተው የክልሉ መንግስት ባስቀመጠው ልዩ አቅጣጫ መሠረት ዘንድሮ መጠናቀቃቸውን አስታውቀዋል።
ቀሪዎቹ ዛሬ የተመረቀውን ኢፋ ቦሩ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ጨምሮ ሌሎች አዳዲስ ፕሮጀክቶች መሆናቸውን አስረድተዋል።
ጥራታቸው ተጠብቆ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቁ አመራሩ ሌት ተቀን በመከታተል የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት በተግባር ለማረጋገጥ ርብርብ ማድረጉን ተናግረዋል።
የተጀመሩ ሰፋፊ የልማት ስራዎች ከዳር እንዲደርሱ ህዝቡ ከመንግስት ጎን እንዲቆም ጥሪ አቅርበዋል።
በምረቃ ሥነ ሥርዓት በክብር እንግድነት የተገኙት የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ግርማ ባይሣ በበኩላቸው፤ በአሁኑ ወቅት በክልሉ በትምህርት ገበታ ላይ የሚገኙትን የተማሪዎች ቁጥር በእጥፍ ለማሳደግ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
እቅዱን ለማሳካት በየደረጃው አዳዲስ የትምህርት ፕሮጀክቶች ግንባታ እየተካሄደ መሆኑን ጠቁመው በተለይ የውስጥ ቁሳቁስን ጨምሮ በ6 ቢሊዮን ብር ወጪ 700 ኢፋ ቦሩና 100 ልዩ አዳሪ ትምህርት ቤቶች ግንባታን ጠቅሰዋል።
ከልዩ አዳሪ ትምህርት ቤቶች ውሰጥ የ46ቱ ግንባታ ተጠናቆ ለመጪው የትምህርት ዘመን ዝግጁ መደረጉን ገልጸዋል።
በብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ክልል የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አበራ ወርቁ የክልሉ መንግሥት ህዝቡን ከድህነት ለማላቀቅ በሁሉም መስክ ታላላቅ ስራዎችን እያከናወነ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
በተለይ በአሁኑ ወቅት በመላ ኦሮሚያ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስክ የተከናወኑ የልማት ስራዎች ተጠናቀው ለአገልግሎት እየበቁ መሆናቸውን አስረድተዋል።
የዶዶላ አጠቃላይ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ አቶ ሱልጣን ሀሰን እንደገለጹት ለሆስፒታሉ ከተካሄዱ የማስፋፊያ ግንባታዎች መካከል 62 የህሙማን መኝታ ህንፃ ግንባታ ይገኙበታል።
ሆስፒታሉ ከአንድ ሚሊዮን ለሚበልጡ የምዕራብ አርሲና ባሌ ህዝብ አገልግሎት በመስጠት ላይ መሆኑን አስታውቀዋል።
ከዶዶላ ከተማ ነዋሪዎች መካከል አቶ ፈቶ ሀጂ በሰጡት አስተያየት፤ ለዶዶላ አጠቃላይ ሆስፒታል የተካሄደው የማስፋፊያ ግንባታ በአቅራቢያቸው የተሟላ የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ ምቹ ሁኔታ በመፍጠሩ መደሰታቸውን ተናግረዋል።