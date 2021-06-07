የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ለአጣዬ ከተማ መልሶ ግንባታ ያሰባሰቡበትን ከ10 ሚሊየን ብር በላይ የቢ አደረጉ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ግንቦት 30/2013 የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አህመዲን መሐመድ ለአጣዬ ከተማ መልሶ ግንባታ ያሰባሰቡበትን ከ10 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመት የቢሮ ቁሳቁስ በስፍራው በመገኘት አስረከቡ።
በአጣዬ ከተማ ሁሉም የመንግስት አገልግሎት ሰጭ ተቋማት ሥራ ጀምረዋል።
በሰሜን ሸዋ ኤፍራታና ግድም ወረዳ በአጣዬ ከተማ የመንግሥት ተቋማት አገልግሎት ማስጀመሪያ ሥነ ሥርዓት ተካሂዷል።
በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አህመዲን መሐመድ ከተለያዩ ወገኖች ያሰባሰቡትን ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው የቢሮ መገልገያ ቁሳቁስ ድጋፍ በእለቱ አስረክበዋል።
ከሶስት ወራት በፊት በአካባቢው በተፈፀመ ጥቃት በአጣዬ ከተማና አካባቢው ሰብዓዊ ጉዳትና የንብረት ውድመት መድረሱ ይታወሳል።
በርካታ ዜጎች የተፈናቀሉበት፣ የግልና የመንግሥት ንብረቶች የወደሙበት ክስተት አሁን ላይ እልባት ተበጅቶለት ወደ ሰላምና መረጋጋት ተመልሷል።
በዚህም በከተማዋ ተከስቶ የነበረው የፀጥታ ችግር ተፈቶ ወደ ቀደመ ሰላማዊ እንቅስቃሴ መመለሱ መልካም መሆኑን ዶክተር አህመዲን ተናግረዋል።
ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ሥነ ልቦናዊ ጉዳት የደረሰበትን የአጣዬ ከተማ ህብረተሰብ መልሶ ለማቋቋም ድጋፍ እየተደረገ መሆኑንም ገልጸዋል።
ለዚሁ ተፈፃሚነት ግን የመንግሥት ሰራተኞች ቁርጠኝነትና የህዝቡ ትብብር ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል።
በዚሁ መሰረት የዕለት ደራሽ ድጋፍ፣ ሃብትና ንብረታቸው የወደመባቸውን መደገፍ፣ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት መመለስና በጉዳት ምክንያት የተቋረጠውን የመንግሥት አገልግሎት ማስጀመር መሆኑን አብራርተዋል።
ዶክተር አህመዲን ከሚመሩት ሚኒስቴር መስሪያ ቤትና ከተለያዩ ወዳጆች በማስተባበር የተሰባሰበውን የቢሮ መገልገያ ቁሳቁስ አበርክተረዋል።
ከቁሳቁሶችም መካከልም ኮምፒዩተሮች፣ ጠረጴዛዎች፣ ፕሪንተሮችና ወንበሮች ይገኙበታል።
ድጋፉም የመንግሥት አገልግሎት ለማስጀመር ጠቃሚ መሆኑን ገልጸው፣ በቀጣይም ተጨማሪ ድጋፍ እንደሚያደርጉ አረጋግጠዋል።።
የሰሜን ሸዋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ዋሲሁን ብርሃኑ አጣዬ ከተማና አካባቢውን ወደ ነበረበት ለመመለስና ምቹና ሰላማዊ ከተማ ለመፍጠር ከባለድርሻ አካላት ጋር በርካታ ስራዎች እየተሰራ መሆኑን ገልፀዋል።
ከተማዋን በተሻለ ፕላን መልሶ ለመገንባት የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ ድጋፉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ተናግረዋል።
የአጣዬ ከተማ ከንቲባ አቶ አገኘሁ መክቴ በበኩላቸው፤ ተከስቶ በነበረው የጸጥታ ችግር የተፈናቀሉ ወገኖችን በሙሉ ወደ ቀያቸው የመመለስ ስራ እንደሚጠናከር አስታውቀዋል።
የመንግሥት አገልግሎት ሰጭ ተቋማትን በተሟላ አቅም ስራ ለማስጀመር የተደረገው የቁሳቁስ ድጋፍም የአስተዳደሩን ጥረት ያግዛል ብለዋል።
መንግስታዊ አገልግሎት ሰጭ ተቋማት ከነገ ጀምሮ ሁሉም ወደ ስራ ይመለሳሉ፤ ቀደም ብለው አገልግሎት የጀመሩ ተቋማትም በተጠናከረ መልኩ ይቀጥላሉ ብለዋል።
በአካባቢው የፀጥታ ስራ ቀዳሚ ተግባር ተደርጎ በትኩረት እየተከናወነ መሆኑንም ገልጸው፤ አካባቢው ነዋሪዎችም በአሉባልታ ሳይሸበሩ ወደ ቀያቸው በመመለስ ከተማዋን ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ድርሻቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል።
የአካባቢው ነዋሪዎችም የመንግሰት አገልግሎት ተቋማት ስራ እንዲጀምሩ የሚያስችል ድጋፍ በመደረጉ አመስግነዋል።
የረጂም ጊዜ ጥያቄያቸው የነበረውን የመንግስት ተቋማት አገልግሎት መጀመራቸውም ነዋሪው ከተፈናቀለበት ወደ ቀዬው እንዲመለስ እንደሚያግዝ ተናግረዋል።
የመንግስት አገልግሎት ከማስጀመር በተጨማሪም መንግስት በቀጣይ የዘላቂ የሰላምና ደህንነት ዋስትና እንዲሰጣችው ጠይቀዋል።