የሃገሪቱን ፀጋ በማልማት ወደ ከፍታ ዘመን ማሻገር ይገባል- ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ

ባህር ዳር፤ ግንቦት 30/2013 (ኢዜአ) የብልፅግና ጉዞ እንዲሳካ ሰውነትን በማስቀደም የሀገሪቱን ፀጋ ጠብቆ በማልማት ወደ ከፍታ ዘመን ማሻገር እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ።
በአማራ ክልል ሶስተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ ፕሮግራም ዛሬ በደብረ ማርቆስ ከተማ በይፋ ተጀምሯል።
በፕሮግራሙ ላይ የተሳተፉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ባደረጉት ንግግር ”በኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት ዓመታት የተከናወኑት የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ ፕሮግራም ከሚታሰበው በላይ ውጤታማ ነው” ብለዋል።
በኢትዮጵያ እርስ በእርስ ከመገፋፋትና ከመጠፋፋት በመውጣት በመተባበር ወደ ብልፅግና የሚደረገውን ጉዞ ለማሳካት የሁሉም ኢትዮጵያዊ ርብርብ እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ የጀመረችው የብልፅግና ጉዞ እንዲሳካም ሰውነትን በማስቀደም የሃገሪቱነ ፀጋ ጠብቆ በማልማት ወደ ከፍታ ዘመን ማሻገር እንደሚገባ ተናግረዋል።
አልፎ አልፎ የሚስተዋሉ ገላጣ ቦታዎችን በመመልከት ኢትዮጵያን የማልበስ የአረንጓዴ አሻራ አጀንዳ በጥርጣሬ የሚመለከቱት አሉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህ አለመሆኑን በተግባር ማረጋገጥ እንደሚገባም አመልክተዋል።
ለመጪው ትውልድ ጠንካራ ሃገርን ለማስረከብ ኢትዮጵያን የማልበስ የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ ፕሮግራም በመሳካት ሃገሪቱን ውብና ማራኪ ማድረግ የግድና ለዚህም ብርቱ ትብብር እንደሚያስፈልግ ዶክተር አብይ አብራርተዋል።
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር በበኩላቸው፤ የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ ፕሮግራም ማሳካት የእያንዳንዳችን ሃላፊነትና ተግባር ነው ብለዋል።
የችግኝ ተካለ ፕሮግራሙ ከመቼውም ጊዜ በተለየ ህብረተሰቡን በማሳተፍ የሚከናወን መሆኑን ጠቅሰው፤ ታላቁን የህዳሴ ግድብ ከደለል መሞላት ስጋት ለመጠበቅ በሚያስችል አግባብ እንደሚከናወን ተናግረዋል።
በዘርፉ የስራ እድል ፈጠራ ለማስፋፋት የፍራፍሬ ችግኞችን በመትከል ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ለማስቻል በመዘጋጀት ስራው መጀመሩን ገልጸዋል።
የችግኝ ተከላው የአፈር ለምነትን በመጠበቅ የክልሉን የሰብል ምርትና ምርታማነትም በታሰበው ልክ ለማሳደግ እንዲያግዝ ሆኖ ይስራል ብለዋል።
ለስኬታማነቱም ሁሉም ርብርብ ሊያደርግ እንደሚገባው አመልክተው፤ የክልል መንግስትም አበክሮ እንደሚሰራ አስታውቀዋል።
”የምንፈልጋትንና የምንመኛትን ኢትዮጵያን በመገንባት ለመጪው ትውልድ ለማስተላለፍ በትብብር መስራትና የተግባር ሰው መሆን አለብን ” ያሉት ደግሞ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ናቸው።
ጠላቶቻችን ከውስጥና ውጭ የሚበረቱብን በድህንታችን ምክንያት ነው ያሉት አቶ ሽመልስ ድህነትን አሸንፎ ብልጽግናን ለማምጣት በተቀናጀ አግባብ ለጉልበት ሳይሰስቱ መስራት እንደሚገባ ተናግረዋል።
የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ደስታ ሌዳሞ በበኩላቸው፤ “የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተካለ ፕሮግራም በህይውት የመኖርና ያለመኖር የመለወጥና ያለመለወጥ ጉዳይ ሆኖ መሰራት ይገባል ” ብለዋል።
የችግኝ ተከላው የውሃ ሃብትን ማሳደግ፣ የደን ሃብቱን መመለስ፣ የአፈር ለምነትን መመለስና የሰብል ምርታማነትን መጨመር እንደሆነ በመረዳት ሁሉም በጋራ መስራት እንዳለበት ተናግረዋል።
በተለይም በአማራ ክልል የሚደረገው ችግኝ ተከላ የሃገራችን ማርሽ ቀያሪ የህደሴ ግድብ ጉዳይ በመሆኑም ሁላችንም ተሳስረን ለውጣታማነቱ መትጋት ይገባናል ሲሉ መልዕክት አስተላልፈዋል።
የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ሃላፊ ዶክተር መለሰ መኮንን እንደገለጹት፤ ባለፉት ሁለት የአረንግዴ አሻራ ችግኝ ተከላ ፕሮግራም ወቅቶች የተሻለ ውጤት ማስመዘገብ ተችሏል።
በሶስተኛው ዙር ፕሮግራም ከ1 ቢሊዮን 800 ሚሊዮን በላይ ችግኝ ለተከላ መዘጋጀቱን ገልጸው ስራውም የህዳሴውን ግድብ ከደለል የመታደግ ሃገራዊ አደራ ለመወጣት በሚያስችል አግባብ እንደሚከናወን ተናግረዋል።
ለተከላ ከተዘጋጀው ውስጥ 16 ሚሊዮን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው የፍራፍሬ ችግኞች እንደሚገኝበት ተመልክቷል።
በችግኝ ተከላ ፕሮግራሙ ከፌደራልና ከልሎች የተውጣጡ ከፍተኛ የመንግስት ስራ ሃላፊዎችና ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።