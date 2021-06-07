የውጪ ሃይሎች እጃቸውን ከኢትዮጵያ ላይ እንዲያነሱ ጥሪ የሚቀርብበት ሀገር አቀፍ የምሁራን መድረክ ሊካሄድ ነው

ጎንደር፣ ግንቦት 30/2013(ኢዜአ) የውጪ ሃይሎች እጃቸውን ከኢትዮጵያ ላይ እንዲያነሱ ዓለም አቀፍ ጥሪ የሚቀርብበት ሀገር አቀፍ የምሁራን መድረክ በመጪው ሃሙስ ለማካሄድ መዘጋጀቱን የጎንደር ዩንቨርሲቲ አስታወቀ።
የዩንቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አስራት አጸደወይን ለኢዜአ እንደገለጹት ሀገር አቀፍ የምሁራን መድረኩ አላማ የውጪ ሃይሎች በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነት እንዲያቆሙ ለዓለም አቀፉ ማህብረሰብ ለማሳወቅ ነው፡፡
“በርካታ የውጪ ሃይሎች በአሁኑ ወቅት በህዳሴው ግድብና በሌሎች የውስጥ ጉዳዮቻችን ላይ እጃቸውን በማስገባት መብታችንና ሉአላዊነታችን እስከ መጋፋት የሚደርሱ ድርጊቶችና ተጽእኖዎችን እያደረሱ ናቸው” ብለዋል፡፡
የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምሁራን ይህን ከዓለም አቀፍ ህጎችና መርሆዎች ያፈነገጠ የውጪ ጣልቃ ገብነት ለዓለም አቀፉ ማህብረሰብ እውነታውን የሚያሳውቁበት የጋራ መድረክ ለመፍጠር ያለመ እንደሆነ አስረድተዋል፡፡
በተጨማሪም ለህዳሴው ግድብ ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት ስኬት ሁሉም ኢትዮጵያዊ የድርሻውን በማበርከት የጀመረውን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ብሄራዊ ንቅናቄ ለመፍጠር በማሰብ መድረኩ መዘጋጀቱን ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል፡፡
በመድረኩ የዓለም አቀፍ የውሃ ህጎችና የውሃ ችግር አፈታት ዘዴዎችና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ሰባት ጥናታዊ ጽሁፎች በምሁራን ቀርበው ውይይት እንደሚደረግባቸው ፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል፡፡
በሀገሪቱ ከሚገኙ ዩንቨርሲቲዎች የተጋበዙ ምሁራንን ጨምሮ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር፣ የህዳሴው ግድብ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት፣ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር እንዲሁም በክልል ደረጃ የተጋበዙ የውሃ ባለሙያዎችና ሃላፊዎች በመድረኩ እንደሚሳተፉ ፕሬዝዳንቱ አስታውቀዋል፡፡