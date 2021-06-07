በመቀሌ ከተማ መደበኛ የመማር ማስተማር ሥራ ተጀመረ

መቀሌ ፤ ግንቦት 30/2013(ኢዜአ) በመቀሌ ከተማ የሚገኙ የመንግስትና የግል ትምህርት ቤቶች መደበኛ የመማር ማሰተማር ሥራ ዛሬ መጀመራቸውን በክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር የከተማው ትምህርት ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
የጽህፈት ቤቱ ተወካይ ወይዘሪት ገነት መብራቱ ለኢዜአ እንዳሉት፤ የመማር ማሰተማሩ ሥራው የተጀመረው በከተማ በሚገኙ 32 የመንግስት እና ከ30 በላይ የግል ትምህርት ቤቶች ነው።
በትምህርት ቤቶቹ ዛሬ የመማር ማስተማር ሥራው የተጀመረው ቀደም ሲል ከመምህራን ፣ወላጆችና በየደረጃው ከሚገኙ የመንግስት አመራት አካላት ጋር መግባባት ላይ በመደረሱ እንደሆነ ገልጸዋል።
የትምህርት ቁሳቁስ ችግር ላለባቸው ተማሪዎች ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን አመልክተው ጉዳት የደረሰባቸው ትምህርት ቤቶች የማስተካከልና በቁሳቁሶች የማሟላት ሥራ መከናወኑን አስታውቀዋል።
በመቀሌ በሚገኙ ሰባት ክፍለ ከተሞች ውስጥ መደበኛ ትምህርቱ ሲጀመር ሁሉም መምህራን መገኘታቸውን የገለጹት ወይዘሪት ገነት፤ ተማሪዎችም እየገቡ መሆኑን ተናግረዋል።
የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ምክትል ሃላፊ ኢንጅነር አስቴር ይትባረክ በበኩላቸው፤ እንደ መቀሌው ሁሉ በሌሎችም የክልሉ አካባቢዎች መደበኛ ትምህርት ለማስቀጠል በየደረጃው የሚገኙ መምህራን ተማሪዎቻቸውን ለመርዳት ዝግጁ መሆናቸውን በተካሄዱ የተለያዩ መድረኮች ማረጋገጣቸውን ገልጸዋል።
የትምህርት ሂደቱን ለማሳካትም ከመምህራን ብዙ እንደሚጠበቅ አክለዋል።