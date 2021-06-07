በአማራ ክልል ለመሬት ወረራና ህገ-ወጥ ግንባታ በተቀናጀ አግባብ መፍትሄ መስጠት ይገባል -ቢሮው

ጎንደር ግንቦት 30/2013 (ኢዜአ) -በአማራ ክልል በከተሞች እየተስፋፋ ለመጣው የመሬት ወረራና ህገ-ወጥ ግንባታ በተቀናጀ አግባብ መፍትሄ ለመስጠት የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ አስፈላጊ መሆኑን የክልሉ ከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ቢሮ አስታወቀ፡፡
ቢሮው በክልሉ ከሚገኙ የመገናኛ ብዙሀን አካላት ለተውጣጡ የስራ ሃላፊዎችና ባለሙያዎች ያዘጋጀውን የሚዲያ ፎረም የምክክር መድረክ ላለፉት ሁለት ቀናት በጎንደር ከተማ አካሂዷል፡፡
የቢሮው ምክትል ሃላፊ አቶ አስናቀ ይርጋ እንደተናገሩት በክልሉ በአነስተኛ፣ በመካከለኛና በትላልቅ ደረጃ በሚገኙ ከተሞች በተካሄደ የዳሰሳ ጥናት ከ100 ሺህ በላይ የህገ-ወጥ ግንባታዎች ተፈጽሟል፡፡
“የመሬት ወረራና ህገ-ወጥ ግንባታ ለከተሞች ፈጣን እድገትና ልማት እንቅፋት ከመሆኑም በላይ ለነዋሪዎች ሰላምና ደህንነት ዋነኛ የስጋት ምንጭ እየሆነ መጥቷል” ብለዋል።
የህገ-ወጥ ግንባታ መስፋፋት ስርአት አልበኝነት እንዲነግስ የሚያደርግ ከመሆኑም በላይ በቂ መሰረተ ልማትንና ደረጃውን የጠበቀ ቤት ለነዋሪዎች ለማቅረብ አስቸጋሪ ሁኔታ እየፈጠረ እንደሚገኝ ገልጸዋል፡፡
አሁን ላይ ህገ-ወጥ ግንባታዎች ላይ ህጋዊ ርምጃ በመውሰድ መልክ ማስያዝ አስፈላጊ መሆኑን ጠቁመው በሁሉም አካባቢዎች የባለድርሻ አካላት ተሳትፎና ድጋፍ አስፈላጊ መሆኑን አመልክተዋል፡፡
የሚዲያና የህዝብ ግንኙነት አካላትም ህገ ወጥ ግንባታ እያስከተለ ያለውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጫና በመዘገብ በህብረተሰቡ ዘንድ ግንዛቤ የመፍጠር ስራ መስራት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ምክትል ዋና ስራ አስፈጸሚ አቶ ደረጀ ሞገስ ባቀረቡት ጽሁፍ እንዳመለከቱት የከተማ ልማትና መገናኛ ብዙሀን የተሳሰረ ግብና አላማ አላቸው።
ተቋማቱ ለማህበረሰብ ለውጥ፣ ለእድገትና ዘመናዊነት ምቹ ሁኔታ የመፍጠር ተልዕኮ ያላቸው በመሆኑ ሀገራዊ ሚናቸውን በጋራ ሆነው እንዲወጡ አሳስበዋል።
ኮርፖሬሽኑ በከተሞች የሚስተዋለውን የመሬት ወረራና ህገ-ወጥ ግንባታ በማጋለጥ በኩል ከዚህ ቀደም ሰፊ የዜና ዘገባዎች ሽፋን መስጠቱን ጠቁመው ወደፊትም ከቢሮው ጋር በመተባበር ለለውጥ እንደሚሰራ አስታውቀዋል።
የጎንደር ከተማ ከንቲባ አቶ ሞላ መልካሙ በበኩላቸው ከተሞችን በፕላንና በእቅድ ለመምራት ቁልፍ ችግሮች ከሆኑት አንዱ ህገ-ወጥ ግንባታ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
ከተሳታፊዎች መካከል ከደቡብ ወሎ ዞን ኮሙዩኒኬሽን መምሪያ የመጡት አቶ ተስፋዬ ዘውዱ “ህገ-ወጥ ግንባታ ፈጻሚ ግለሰቦችንና ተቋማትን አጋልጦ ለህግ ለማቅረብ መገናኛ ብዙሀንና ባላድርሻ አካላት ተቀራርበው መስራት አለባቸው” ብለዋል፡፡
በምክክር መድረኩ በክልሉ የሚገኙ የመንግስት መገናኛ ብዙሀን የስራ ሃላፊዎችና ጋዜጠኞች፣ የኮሙኒኬሽን ሃላፊዎችና ባለሙያዎች እንዲሁም የተቋማት የህዝብ ግንኙነት ሀላፊዎች ተሳትፈዋል፡፡